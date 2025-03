Novità e trend 14 4

Pebble continua a vivere: Core Devices presenta due nuovi smartwatch con display e-paper

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Mentre i moderni smartwatch sono dotati di un numero sempre maggiore di sensori e display ad alta risoluzione, Core Devices sta adottando un approccio diverso. I loro due nuovi orologi si concentrano sulla semplicità, sulla facilità d'uso e su una batteria che dura settimane anziché giorni.

Quando il codice sorgente di PebbleOS è stato rilasciato ufficialmente nel gennaio 2025, è stato come un regalo di Natale in ritardo per molti fan del leggendario marchio di smartwatch. L'ex inventore Eric Migicovsky aveva anche annunciato di essere già al lavoro sui modelli successivi. E ora, a distanza di qualche mese, è chiaro: Pebble potrebbe non tornare, ma il suo spirito continua a vivere.

Con Core Devices, l'azienda di Cupertino, ha deciso di creare un nuovo modello di smartwatch.

Con Core Devices, Migicovsky sta riportando sul mercato il concetto collaudato di smartwatch minimalista ed estremamente resistente con un display e-paper. Il Core 2 Duo e il Core Time 2 sono destinati a continuare l'eredità di Pebble. Lo ha annunciato sul suo blog.

Novità e trend Lo smartwatch Pebble sta per tornare in auge: Google rilascia il codice sorgente di Kim Muntinga

Entrambi gli orologi saranno venduti in quantità limitate tramite il negozio rePebble, e la disponibilità dipenderà in larga misura dal numero di display disponibili. Secondo Migicovsky, il numero di interessati che si sono registrati per ricevere aggiornamenti sul rilancio di Pebble supera già il numero di orologi che possono essere effettivamente prodotti. Di conseguenza, è improbabile che vedremo i dispositivi in negozio.

Core 2 Duo: lo smartwatch minimalista con pulsanti e display in carta elettronica

Il Core 2 Duo è il più semplice dei due nuovi smartwatch e si concentra sull'essenza di ciò che ha reso Pebble così popolare: un display e-paper monocromatico di facile lettura e a risparmio energetico, pulsanti fisici per il funzionamento e una durata della batteria che fa sembrare vecchi gli altri smartwatch.

Il display da 1,26 pollici con una risoluzione di 144 × 168 pixel è sempre acceso, ma consuma pochissima energia grazie alla tecnologia e-ink. Il display è facile da leggere anche alla luce diretta del sole, un vantaggio che i display OLED o LCD non possono offrire. Invece di affidarti al touch, puoi navigare con quattro pulsanti fisici, progettati per consentire un controllo semplice e tattile, anche con le dita bagnate o sudate.

La cassa dell'orologio è realizzata in acciaio inox.

La cassa dell'orologio è realizzata in policarbonato leggero e robusto ed è disponibile in bianco o nero. Mentre molti smartwatch moderni sono sovraccarichi di sensori, il Core 2 Duo si concentra sull'essenziale. Ha un IMU a 6 assi per il rilevamento dei passi e del sonno, una bussola e un barometro, ma non ha il GPS o un sensore di frequenza cardiaca.

Il design del Core 2 Duo è basato sul Pebble 2.

Fonte: Core Devices LLC

La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth, il che significa che le notifiche di chiamate, messaggi e app vengono visualizzate direttamente sull'orologio. Un microfono e un altoparlante integrati consentono inoltre di effettuare registrazioni o chiamate vocali, ma solo in combinazione con uno smartphone abbinato.

La caratteristica più impressionante per me è la durata della batteria: grazie alla combinazione del display e-paper e dell'hardware ad alta efficienza energetica, il Core 2 Duo dura fino a 30 giorni con una singola carica. L'orologio si ricarica tramite un caricabatterie magnetico.

Il Core 2 Duo si rivolge agli utenti che cercano uno smartwatch semplice, affidabile e resistente. Il prezzo è di 149 dollari USA e il lancio è previsto per luglio 2025.

Core Time 2: un tocco di colore e un tocco di comfort in più

Mentre il Core 2 Duo mantiene quasi inalterata la classica filosofia Pebble, il Core Time 2 introduce alcuni elementi moderni. La caratteristica più evidente è il display e-paper da 1,5 pollici che, a differenza del Core 2 Duo, può visualizzare 64 colori. Con una risoluzione di 200 × 228 pixel, è anche leggermente più nitido e consente un design più accattivante delle watch faces e delle notifiche.

Che cosa?

Oltre ai quattro pulsanti fisici, il Core Time 2 offre anche un touchscreen che consente un controllo più flessibile. La cassa è realizzata in metallo di alta qualità, che conferisce all'orologio un aspetto più elegante. Le varianti di colore esatte non sono ancora note, ma si prevede che saranno disponibili diverse opzioni.

Il Core Time 2 offre anche un display a colori e un touchscreen.

Fonte: Core Devices LLC

Una differenza fondamentale rispetto al Core 2 Duo è il sensore di frequenza cardiaca integrato, che consente il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca. Questo rende l'orologio più interessante per gli sportivi e per gli utenti attenti alla salute, anche se non sostituisce uno smartwatch completo per il fitness.

Il Core Time 2 offre un'ampia gamma di funzioni e di accessori.

Il Core Time 2 offre le stesse funzioni Bluetooth del modello più piccolo, tra cui le notifiche, il controllo della musica e l'integrazione di microfono e altoparlante. Nonostante il display a colori e le funzioni estese, la durata della batteria arriva fino a 30 giorni.

Il prezzo del Core Time 2 è di circa 1.000 euro.

Il prezzo del Core Time 2 è di 225 dollari e il lancio sul mercato è previsto per dicembre 2025.

Software & compatibilità: PebbleOS continua a vivere

Entrambi gli orologi sono basati su PebbleOS, un sistema operativo open-source compatibile con oltre 10.000 app e watch face Pebble esistenti. Attualmente è in fase di sviluppo una nuova app companion per Android e iOS per consentire la connessione allo smartphone.

Immagine di copertina: Core Devices LLC

Mi piace questo articolo! A 14 persone piace questo articolo