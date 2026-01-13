Novità e trend 34 5

PC nel freezer: l'australiano riesce a fare ciò che gli altri non sono riusciti a fare

13.1.2026

Un piccolo canale YouTube riesce a fare ciò che i grandi player non sono riusciti a fare: fa funzionare un PC in un congelatore domestico senza danneggiare l'hardware. La sua ricetta? Pazienza, un grande congelatore e calzini pieni di gel di silice.

Trash Bench è un tinker hardware australiano specializzato in esperimenti caotici e intelligenti sul PC. Nel suo ultimo video, riesce a fare quello che anche grandi come Linus Tech Tips: fa funzionare un PC desktop a meno 28 gradi Celsius in un normale congelatore, esegue benchmark, overclock - e poi tira fuori l'hardware asciutto e intatto.

Vecchio hardware come cavia

Per il suo esperimento, Trash Bench utilizza componenti vecchi: una scheda madre Asus ROG Maximus XI Apex, un Intel Core i7-9700KF e una Asus ROG GeForce GTX 1070. Per gli standard del 2026, si tratta di hardware obsoleto - ed è proprio questo che lo rende ideale. Se qualcosa dovesse andare storto, i danni sarebbero comunque gestibili. Inoltre, questi componenti consumano molta meno energia rispetto ai moderni componenti di fascia alta. Questo è fondamentale perché il congelatore, originariamente destinato agli alimenti, non è progettato per picchi di carico di 600 watt.

Il segreto: dimensioni e gel di silice

Invece di posizionare l'hardware sugli scaffali, Trash Bench svuota il freezer e sospende il sistema di prova in aria con delle cinghie. Stende sul pavimento dei calzini pieni di gel di silice per legare l'umidità. Inoltre sigilla il freezer in modo che non possa entrare aria. Questa combinazione di un ampio volume di congelatore, un minimo movimento d'aria e un rigoroso controllo dell'umidità impedisce la formazione di condensa.

Grazie alle cinghie, il sistema di prova non entra in contatto diretto con il congelatore.

Perché il suo approccio funziona mentre altri falliscono? La chiave sta nelle dimensioni del congelatore. I modelli più piccoli si riscaldano rapidamente sotto carico, favorendo le fluttuazioni di temperatura e la condensa. Un congelatore di grandi dimensioni, invece, agisce come un accumulatore di freddo: centinaia di litri di aria pre-raffreddata tamponano il calore e impediscono un rapido riscaldamento.

Prestazioni ridotte nonostante il freddo

I meno 28 gradi da soli non portano quasi nessun aumento sensibile delle prestazioni: solo 51 MHz in più di velocità di clock della GPU. Solo l'overclock manuale a +240 MHz fornisce miglioramenti misurabili: In Shadow of the Tomb Raider, il frame rate aumenta dell'otto percento (da 102 a 110 FPS), in 3D Marchio Fire Strike del sette percento. Ma anche in questo caso è chiaro: un PC in freezer non trasforma una GTX 1070 in un mostro di fascia alta.

La conclusione di Trash Bench è altrettanto sobria: Lo sforzo è valso la pena? Con l'overclock manuale forse, senza decisamente no.

Perlomeno l'esperimento è stato condotto in modo da poter ottenere un risultato soddisfacente.

Almeno l'esperimento ha funzionato. Ma un sistema del genere è difficilmente praticabile a lungo termine. Ad un certo punto, anche nel grande congelatore si forma della condensa che danneggia l'hardware. E chi vorrebbe suonare accanto a un congelatore ronzante? Anche le ventole rumorose sono la scelta più piacevole, soprattutto per il misero aumento delle prestazioni.

Immagine di copertina: YouTube / TrashBench

