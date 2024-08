"Paywalls" e più pubblicità: Reddit vuole diventare redditizio

Reddit è popolare anche perché la pubblicità sulla piattaforma è incredibilmente scarsa. Questo potrebbe presto cambiare e, secondo la direzione, potrebbero anche esserci più offerte per gli utenti paganti.

Martedì Reddit ha annunciato i dati finanziari del secondo trimestre del 2024. La piattaforma non è mai stata in attivo dalla sua fondazione nel 2005 e non lo sta facendo nemmeno questa volta: il rapporto trimestrale mostra una perdita di 10,1 milioni di dollari USA, pari a 9,2 milioni di euro o 8,6 milioni di franchi svizzeri. Questa perdita è inferiore di circa 30 milioni di dollari rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Ciononostante, è comprensibile che si stiano discutendo ulteriori modi per portare la piattaforma in attivo.

Reddit ha lavorato a lungo per raggiungere questo obiettivo e ha anche utilizzato mezzi che hanno provocato furiose discussioni e infine la chiusura di app di terze parti lo scorso anno. Il mio collega Florian ha scritto un articolo sull'aumento del prezzo delle API che ha causato la shitstorm su Reddit.

Si parla ora di maggiori contenuti pubblicitari. Ma non si esclude nemmeno l'introduzione di aree VIP per gli utenti paganti. I "Redditors" non mancano di certo, come dimostrano i dati trimestrali: 91 milioni di utenti sono attivi su Reddit ogni giorno. Si tratta di un aumento del 51 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è quindi un grande potenziale in questo campo.

Che cos'è Reddit? Reddit è una piattaforma per community online che può essere utilizzata in modo simile a un forum. È suddiviso in subreddit che specificano ampie aree tematiche, ad esempio r/Gaming . All'interno dei subreddit, gli utenti creano articoli sull'argomento che gli altri possono valutare e rispondere. Dalle Ultime notizie alle discussioni, dai consigli alle foto e ai meme, tutto è incluso. Ogni utente può creare i propri subreddit, quindi la gamma di argomenti su Reddit è molto ampia. Per molte persone, Reddit è una buona fonte di informazioni e ispirazione e un luogo dove scambiare idee con utenti di tutto il mondo.

"Pareti a pagamento" per alcuni subreddit

Per annunciare la relazione trimestrale, c'è stata una conference call con i dirigenti di Reddit. La rivista Ars Technica ne parla qui. Secondo il CEO Steve Huffman, c'è l'idea di rendere alcuni subreddit accessibili solo agli utenti paganti. "Reddit Premium" esiste da diversi anni: Questo significa che gli utenti che pagano non vedono pubblicità e hanno accesso al subreddit r/lounge.

Questo concetto sembra funzionare bene e Huffman vede quindi l'opportunità di espandere ulteriormente le aree a pagamento. Dice: "Penso che l'attuale versione altruistica e gratuita di Reddit continuerà a esistere, crescere e prosperare come ha fatto finora. Ma ora apriremo le porte a nuovi casi d'uso, a nuovi tipi di subreddit che possono avere contenuti esclusivi o aree private [...]."

Quindi probabilmente non dovrai preoccuparti che i tuoi attuali subreddit preferiti non siano più accessibili gratuitamente per il momento. La dichiarazione di Huffman suggerisce piuttosto che alcuni nuovi subreddit potrebbero essere resi accessibili agli abbonati premium. In questo caso, non si tratta tanto di classici paywall quanto di aree VIP per gli abbonati paganti. Tuttavia, Huffman sottolinea anche che non ci sono ancora concetti chiari.

Più pubblicità, più profitto

D'altra parte, più pubblicità dovrebbe generare più soldi. Jen Wong, amministratore delegato delle operazioni, sottolinea che Reddit gestisce relativamente poche pubblicità. Secondo Wong, l'obiettivo non è quello di sovraccaricare il sito di pubblicità, ma di individuare le aree in cui la pubblicità viene effettivamente vista.

Tecnicamente, è possibile capire dove gli utenti trascorrono molto tempo sul sito. Secondo lo studio, gli utenti trascorrono il 50 percento del tempo nell'area di discussione, dove la pubblicità è quasi assente. Le conversazioni possono andare avanti per pagine intere senza che gli utenti vedano una pubblicità. Questa situazione potrebbe cambiare in futuro: Secondo Wong, Reddit sta già sperimentando la presenza di annunci pubblicitari nella sezione commenti.

Secondo Huffman, potrebbero esserci più pubblicità anche nei risultati di ricerca. Reddit sta migliorando i suoi algoritmi di ricerca e vorrebbe affidarsi maggiormente all'intelligenza artificiale per mostrare agli utenti contenuti pertinenti durante le ricerche. Secondo Huffman, anche quest'area potrebbe essere facilmente monetizzata. Reddit sta lavorando da tempo su annunci contestuali . Ciò significa che gli annunci vengono visualizzati in linea con il contenuto e la ricerca. Ad esempio, accessori per il campeggio in argomenti legati al campeggio o per query di ricerca legate al campeggio. Al tempo stesso, Reddit ha stipulato accordi esclusivi con Google e OpenAI, tra gli altri. Queste aziende sono autorizzate a utilizzare i contenuti di Reddit e a visualizzarli, ad esempio, nei risultati di ricerca di Google. In cambio, Reddit riceve denaro da Google. I motori di ricerca che non hanno questo accordo sono esclusi.