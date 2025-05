Novità e trend 8 2

Panasonic presenta la nuova fotocamera ibrida full-frame Lumix S1II per professionisti

La nuova Lumix S1II di Panasonic dovrebbe essere particolarmente interessante per i produttori di video. Il produttore presenta un obiettivo veloce per lunghezze focali fino a 60 millimetri.

Panasonic amplia la sua gamma di prodotti nel campo della fotografia e della videografia professionale con due nuove fotocamere ibride mirrorless della serie Lumix S. La Lumix S1II colma il divario tra la compatta S5II e la S1RII ad alta risoluzione. La Lumix S1II colma il divario tra la serie compatta S5II e la S1RII ad alta risoluzione, mentre la Lumix S1IIE è la versione più sottile della S1II e si rivolge ai neofiti del video professionale e dell'acquisizione di immagini.

È stato presentato anche un nuovo obiettivo standard: Il Lumix S 24-60mm F2.8 è un obiettivo veloce e compatto che copre la gamma dal grandangolo al leggero teleobiettivo.

I nuovi prodotti dovrebbero essere disponibili a partire dalla fine di giugno.

Lumix S1II: fotocamera per videografi che scattano anche foto

A marzo Panasonic ha lanciato la Lumix S1RII, che il mio collega Samuel descrive come un'ammiraglia «ibrida a un prezzo competitivo».

Chi potrebbe essere interessato alla nuova fotocamera full-frame S1II? Entrambe sono fotocamere ibride professionali, ma con orientamenti diversi. Con 24,1 megapixel, il sensore BSI CMOS della S1II offre una risoluzione inferiore a quella della S1RII con il suo sensore da 44 megapixel. Tuttavia, presenta numerose e interessanti funzioni video. La S1II si rivolge ai cineasti che scattano anche foto. La nuova fotocamera può registrare video da 44 megapixel.

La nuova fotocamera può registrare video 4K a 120 fps e video 5.8K a 60 fps grazie all'elevata velocità di elaborazione del sensore con stacking parziale. Questo consente ai professionisti creativi di registrare scene in slow-motion ad alta risoluzione.

L'incremento della gamma dinamica raggiunge fino a 15 f-stop nelle registrazioni V-Log a meno di 30p. La S1II supporta anche la funzione open gate, ovvero utilizza l'intera superficie del sensore durante le riprese. Ciò si traduce in molti formati di esportazione possibili per diversi supporti, come 16:9 (e viceversa), 1:1 per Instagram e altro ancora. Secondo Panasonic, sono possibili anche formati superiori al 6K30p.

Per i professionisti che lavorano con il timecode per la sincronizzazione immagine/suono, la funzione timecode è disponibile via Bluetooth. Un'altra caratteristica interessante è l'opzione di registrazione diretta su un dispositivo di archiviazione SSD collegato tramite USB-C, che può essere montato con un attacco a slitta a caldo.

I fotografi sportivi possono registrare su un dispositivo di archiviazione SSD.

I fotografi sportivi possono anche catturare movimenti veloci con serie ad alta velocità fino a 70 immagini al secondo. Oltre ai consueti formati di file immagine RAW e JPG, la S1II offre anche il meno comune formato HEIF.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il comunicato stampa. Panasonic prevede un prezzo di vendita consigliato di 3499 euro o 3349 franchi per il corpo macchina.

Lumix S1IIE: modello entry-level modellato sulla S1II

La S1IIE è il modello più sottile. Secondo Panasonic, presenta l'ergonomia della S1II e alcune delle caratteristiche della sorella maggiore, come l'Open Gate e la gamma dinamica di oltre 14 stop. Il sensore da 24,2 megapixel, invece, ricalca quello della S5II. Il produttore sottolinea in particolare il nuovo formato video Cinemascope con un rapporto di 2,4:1, disponibile in vari frame rate tra cui 60p.

Panasonic indica un prezzo al dettaglio consigliato di 2699 franchi svizzeri o 2799 euro per il corpo macchina.

Lumix S 24-60mm F2.8: obiettivo standard compatto

L'obiettivo è basato sull'attacco L e può essere classificato nella serie degli zoom standard. La lunghezza focale di 24 millimetri copre la gamma grandangolare e si estende fino a 60 millimetri. Con un'apertura continua di F2.8 sull'intera gamma di zoom, l'obiettivo è molto veloce.

C'è un pulsante sul barilotto dell'obiettivo che può essere utilizzato per bloccare la messa a fuoco. La messa a fuoco può essere regolata tramite la ghiera frontale, che può anche essere assegnata liberamente. Il diametro del filtro è di 77 millimetri. Con un peso di 544 grammi, l'obiettivo è adatto all'uso in dispositivi mobili. Puoi trovare maggiori dettagli sulla pagina annuncio di Panasonic.

L'obiettivo ha un prezzo di vendita consigliato di 999 franchi svizzeri o euro.

