Novità e trend 93 40

Ora si fa causa contro i prezzi elevati della RAM

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 30.6.2026

I prezzi delle memorie continuano a salire. E la colpa non sarebbe solo del boom dell’IA. Una causa collettiva presentata in California attribuisce la responsabilità anche agli accordi sui prezzi tra i tre principali produttori di RAM.

Il 25 giugno, Samsung, SK hynix e Micron sono state https://www.law360.com/articles/2493985/major-chipmakers-sued-for-price-fixing-amid-rampocalypse-. Oltre alle intese sui prezzi, si dice che abbiano creato carenze artificiali per mantenere alti i prezzi delle memorie. A fare causa sono diversi consumatori e aziende che hanno comprato prodotti di questi produttori durante gli attuali aumenti di prezzo.

La memoria DDR5, quella che si trova in molti PC consumer, ha subito un enorme aumento di prezzo nell’ultimo anno. Nell’atto di citazione si parla di un aumento fino al 700 percento rispetto all’anno scorso. I produttori stanno spostando sempre più le loro capacità produttive verso le memorie HBM, quelle usate nelle GPU per le applicazioni di intelligenza artificiale. Gli ordini sono già prenotati per molto tempo in avanti: gran parte della capacità produttiva dovrebbe essere riservata alla produzione di HBM fino al 2030. Di conseguenza, per la memoria standard ne rimane ben poca.

La causa chiede ora che i produttori aumentino nuovamente la produzione e la disponibilità di DRAM per il mercato consumer. Come prova degli effetti, viene citato tra gli altri Apple: Il gruppo ha recentemente aumentato i prezzi praticamente di tutta la sua gamma di prodotti /page/apple-erhoeht-preise-fuer-macs-und-ipads-43099, dai Mac agli iPhone, citando esplicitamente l’aumento dei prezzi della memoria come motivo.

Al centro della denuncia c’è l’accusa di accordi anticoncorrenziali tra Samsung, Micron e SK Hynix. E non è affatto una cosa tirata fuori dal nulla: Già nel 2002 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva inflitto proprio a queste aziende multe milionarie – comprese pene detentive per diversi dirigenti.

Immagine di copertina: Shutterstock / Stenko Vlad

Mi piace questo articolo! A 93 persone piace questo articolo







