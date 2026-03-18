Novità e trend 10 6

Ora puoi utilizzare "Pokémon Sleep" e WhatsApp con il tuo orologio Garmin

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2026

Gli orologi Garmin sono sempre più compatibili: ora puoi installare WhatsApp direttamente sul tuo orologio. Dalla scorsa settimana puoi trasferire i dati del tuo sonno tracciato al dispositivo mobile "Pokémon Sleep".

Ci sono buone notizie per i possessori di uno smartwatch Garmin: Gli orologi stanno ricevendo nuovi servizi. Con l'applicazione WhatsApp, puoi portare il messenger sul tuo orologio e se sei un «fan di Pokémon» puoi monitorare il tuo sonno con il tuo orologio Garmin in stile «Pokémon».

WhatsApp sullo smartwatch

Con la giusta configurazione, puoi già visualizzare i messaggi di WhatsApp sul tuo orologio e, sugli smartphone Android, rispondere con frasi predefinite.

Ora c'è un'app WhatsApp nel Garmin Connect IQ Store che puoi installare direttamente sul tuo smartwatch. Questa non solo ti mostra i nuovi messaggi, ma ti permette anche di rispondere direttamente utilizzando la tastiera del display. Puoi anche inviare emoji e simboli e rifiutare le chiamate WhatsApp in arrivo. Un'altra pratica funzione è la possibilità di visualizzare gli ultimi dieci messaggi della cronologia delle chat sul tuo orologio.

Secondo le sue stesse informazioni, WhatsApp è l'unica applicazione di messaggistica di terze parti per gli orologi Garmin. Questo porta gli orologi sportivi un passo più vicino a diventare compagni di tutti i giorni. Ma non puoi ancora fare a meno del tuo smartphone: Per funzionare, l'app deve essere in grado di comunicare con WhatsApp sul tuo smartphone Android o Apple abbinato. I messaggi e le chiamate sono crittografati end-to-end.

L'applicazione è compatibile con gli orologi Fenix, Forerunner, Venu e Vivoactive.

Collaborazione con «Pokémon Sleep»

Con «Pokémon Sleep» puoi rendere il tuo monitoraggio del sonno più colorato e giocoso. Normalmente, mentre dormi, devi posizionare il tuo smartphone accanto a te sul materasso, in modo che l'app possa analizzare il tuo sonno.

Con la nuova collaborazione di Pokémon Sleep puoi rendere il monitoraggio del sonno più colorato e giocoso.

Con la nuova collaborazione tra «Pokémon Sleep» e Garmin, già annunciata in occasione della Giornata Mondiale del Sonno nel annunciato la scorsa settimana, questo non è più necessario: l'app utilizza i dati sul sonno raccolti dal tuo orologio Garmin e li sincronizza con l'app «Pokémon Sleep» tramite Garmin Connect.

È necessario che entrambe le app siano installate sul tuo smartphone Android o Apple abbinato. La maggior parte degli smartwatch Garmin è compatibile con «Pokémon Sleep». Puoi trovare un elenco di dispositivi che non funzionano qui.

Che cos'è «Pokémon Sleep»? L'app di monitoraggio del sonno offre «ai fan dei Pokémon»un affascinante mix di divertimento collezionistico, nostalgia e motivazione a dormire meglio e più regolarmente. A seconda della durata e della qualità del tuo sonno, al mattino appariranno diversi Pokémon da raccogliere. Durante il giorno, porti a termine dei piccoli compiti: Ad esempio, prepara i piatti per il tuo Relaxo con gli oggetti raccolti e metti insieme un team di ricerca. A differenza del normale monitoraggio del sonno, l'app premia il buon comportamento nel sonno direttamente con i progressi del gioco, i nuovi Pokémon e i livelli di sviluppo.

Garmin offre anche due watch face gratuite e personalizzabili «Pokémon Sleep» per il tuo smartwatch. Per entrambe, puoi scegliere tra diversi Pokémon da visualizzare sull'orologio. In base al tuo livello di energia, il Pokémon selezionato assume pose diverse durante il giorno.

Se registri almeno una volta i tuoi dati sul sonno in «Pokémon Sleep» entro il 1° novembre 2026, riceverai tre Poké-Cookie in regalo.

Immagine di copertina: Garmin

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







