Ora puoi rendere i tuoi selfie più belli su WhatsApp

WhatsApp ti dà ora la possibilità di rendere più vivaci le tue chat con selfie e adesivi divertenti. Ci sono vari filtri ed effetti per la fotocamera e puoi facilmente trasformare i tuoi selfie in adesivi.

WhatsApp ha ricevuto il primo aggiornamento dell'anno. Le nuove funzioni ti offrono nuovi espedienti con filtri, effetti e adesivi. Se utilizzi WhatsApp per comunicare semplicemente, probabilmente le nuove funzioni non ti interesseranno.

Filtri, effetti e sfondi ora anche per le foto

Meta, l'azienda dietro WhatsApp, ha aggiunto 30 sfondi, effetti e filtri all'app lo scorso anno, ma questi potevano essere utilizzati solo per le videochiamate. Con l'aggiornamento, ora puoi utilizzarli anche per abbellire le immagini della fotocamera. Sono disponibili i seguenti:

Filtri che influenzano principalmente la colorazione dell'immagine della fotocamera

Effetti che inseriscono varie animazioni, deformazioni o aggiunte come le orecchie di cane

Sfondi che appaiono dietro l'immagine ritagliata

Puoi provare gli espedienti direttamente nella modalità fotocamera di WhatsApp. Per farlo, tocca l'icona della bacchetta magica in basso a sinistra del pulsante di registrazione.

La tua faccia come adesivo

Ti piace usare gli adesivi in chat? Allora ora puoi facilmente trasformare un tuo selfie in un adesivo. Puoi farlo sia con immagini esistenti che con foto scattate con la fotocamera appositamente per questo scopo. WhatsApp rende disponibile il tuo volto per l'utilizzo dell'adesivo e gli aggiunge una cornice. Potrai poi utilizzare l'adesivo come gli altri. Se tocchi e tieni premuto sull'adesivo, hai la possibilità di aggiungere del testo all'adesivo.

Per creare un adesivo, tocca l'icona a sinistra della riga di inserimento della chat. Gli adesivi si trovano nella scheda che si apre all'estrema destra. Tocca "Crea" e potrai selezionare la fotocamera o un'immagine esistente nella tua galleria. Per ora funziona solo sugli smartphone Android. La modifica seguirà più tardi sugli iPhone.

Puoi trovare gli adesivi in un sottomenu accanto alla barra della chat.

Fonte: Debora Pape

Gli sticker sono piccole immagini che animano la chat o trasmettono uno stato d'animo. A differenza delle emoji, non esistono standard e gli sticker possono essere anche animati. Puoi quindi semplicemente creare i tuoi adesivi o utilizzare il tuo volto per realizzarli.

Condividi facilmente gli sticker con gli altri

I set di adesivi contengono adesivi tematici o visivamente simili. Puoi scaricare questi set e condividerli con altre persone su WhatsApp. Per farlo, apri il set di adesivi tramite il menu "Inserisci adesivo". Sulla destra, sopra la panoramica degli adesivi del set, è presente una freccia per facilitare la condivisione.

Non è ancora possibile organizzare e condividere gli adesivi creati da te in set direttamente su WhatsApp. Per farlo, è necessaria un'applicazione di terze parti come Sticker Maker (Android) o Sticker Maker Studio (iPhone).

Doppio tocco per le reazioni ai messaggi

Un aggiornamento di pura qualità della vita è la nuova opzione che permette di aprire il menu delle reazioni con un doppio tocco su un messaggio, ad esempio per dare un cuore. In precedenza, dovevi toccare e tenere premuto su un messaggio per farlo. Ora puoi fare entrambe le cose.