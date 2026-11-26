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Ora puoi inviare messaggi WhatsApp programmati

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 26.11.2026

WhatsApp sta lanciando una funzione che molti desideravano da tempo: è possibile scrivere messaggi in anticipo e programmarne l'invio in un secondo momento, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.

Da mercoledì scorso, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione chiamata «messaggi programmati». Sia nelle chat singole che in quelle di gruppo, presto potrai scrivere messaggi e impostare una data e un orario in cui desideri che vengano inviati. La funzione verrà distribuita sia per Android che per iOS nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, sarà disponibile solo nella versione privata di WhatsApp; su WhatsApp Business, invece, non la troverai.

Come si invia un messaggio programmato?

Tenendo premuto il pulsante «Invia», apparirà un piccolo menu in cui potrai stabilire l'orario desiderato. Puoi scegliere un intervallo di tempo compreso tra dieci minuti e due settimane. È possibile includere anche foto o video. Il destinatario non si accorgerà di nulla: non è possibile capire che si tratti di un messaggio programmato.

Basta tenere premuto il pulsante Invia...

Fonte: Jan Johannsen

Tutti i messaggi programmati vengono elencati separatamente in un elenco, dove puoi vedere quando e a chi verrà inviato un messaggio. Se cambi idea, puoi eliminarlo prima dell'invio. A quanto pare, non è possibile modificarlo o selezionare una nuova data; quindi, se hai fatto un errore di battitura o hai sbagliato la data di un augurio di compleanno programmato, dovrai eliminare il messaggio e riscriverlo da capo.

Il messaggio verrà inviato anche se il telefono è spento, poiché viene memorizzato temporaneamente sui server di WhatsApp. Meta sottolinea che la crittografia end-to-end rimane intatta, quindi non possono leggere il contenuto del messaggio.

...e poi selezionare l'orario desiderato

Fonte: Jan Johannsen

Telegram, concorrente di WhatsApp, offre questa funzione dal 2019 e anche lì i messaggi programmati vengono memorizzati temporaneamente su un server. Signal limita la funzione alla versione Android dell'app, mentre su Threema non esiste affatto la possibilità di inviare messaggi in differita.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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