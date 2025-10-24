Novità e trend 9 6

Odio e terrore sui social media: La Commissione UE mette in guardia le aziende dalle conseguenze

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 24.10.2025

Secondo la Commissione UE, Meta e TikTok stanno violando la Legge Digitale Europea con sistemi non trasparenti e la mancanza di opzioni di segnalazione.

Bruxelles vede anche notevoli carenze in termini di trasparenza. I ricercatori non hanno ancora sufficiente accesso ai dati della piattaforma per indagare sui rischi per gli utenti.

TikTok è stato criticato in particolare per il suo registro pubblicitario. Questo registro conterrebbe informazioni sui clienti della pubblicità, sui gruppi target a cui si rivolge e sul contenuto delle inserzioni pubblicitarie. La Commissione ritiene che questo registro non sia abbastanza trasparente. Inoltre, rende difficile condurre analisi indipendenti sulla portata politica o sociale della pubblicità.

Le piattaforme si battono, ma rischiano una multa

Meta ha spiegato di aver già preso provvedimenti per migliorare i processi di segnalazione dei contenuti illegali e per ampliare l'accesso ai dati di ricerca. TikTok ha sottolineato che l'azienda sostiene la trasparenza, ma vede contraddizioni tra gli obblighi della DSA e i requisiti della legge europea sulla protezione dei dati. Entrambe le aziende vogliono lavorare a stretto contatto con la Commissione e adattare i loro sistemi, se necessario.

La Commissione UE sottolinea che il procedimento è ancora in corso e che le aziende avranno la possibilità di commentare. Solo allora verrà presa una decisione definitiva. Le grandi piattaforme devono aspettarsi che in futuro le violazioni degli obblighi di trasparenza o di rendicontazione non saranno più trattate come un'infrazione banale.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







