Odio e terrore sui social media: La Commissione UE mette in guardia le aziende dalle conseguenze

Secondo la Commissione UE, Meta e TikTok stanno violando la Legge Digitale Europea con sistemi non trasparenti e la mancanza di opzioni di segnalazione.
Bruxelles vede anche notevoli carenze in termini di trasparenza. I ricercatori non hanno ancora sufficiente accesso ai dati della piattaforma per indagare sui rischi per gli utenti.
TikTok è stato criticato in particolare per il suo registro pubblicitario. Questo registro conterrebbe informazioni sui clienti della pubblicità, sui gruppi target a cui si rivolge e sul contenuto delle inserzioni pubblicitarie. La Commissione ritiene che questo registro non sia abbastanza trasparente. Inoltre, rende difficile condurre analisi indipendenti sulla portata politica o sociale della pubblicità.
Meta ha spiegato di aver già preso provvedimenti per migliorare i processi di segnalazione dei contenuti illegali e per ampliare l'accesso ai dati di ricerca. TikTok ha sottolineato che l'azienda sostiene la trasparenza, ma vede contraddizioni tra gli obblighi della DSA e i requisiti della legge europea sulla protezione dei dati. Entrambe le aziende vogliono lavorare a stretto contatto con la Commissione e adattare i loro sistemi, se necessario.
La Commissione UE sottolinea che il procedimento è ancora in corso e che le aziende avranno la possibilità di commentare. Solo allora verrà presa una decisione definitiva. Le grandi piattaforme devono aspettarsi che in futuro le violazioni degli obblighi di trasparenza o di rendicontazione non saranno più trattate come un'infrazione banale.
La Commissione Europea accusa Meta e TikTok di aver violato le disposizioni del Digital Services Act (DSA). A loro avviso, le piattaforme non stanno adempiendo a sufficienza ai loro obblighi di trasparenza e di rendicontazione.
In particolare: Meta non dovrebbe offrire opzioni chiaramente riconoscibili e facili da usare su Facebook e Instagram per segnalare contenuti illegali. Contenuti come i discorsi d'odio, la propaganda terroristica o le rappresentazioni di abusi sessuali dovrebbero poter essere segnalati al team di moderazione affinché possa occuparsene. Su entrambe le piattaforme, tuttavia, gli utenti sono scoraggiati a farlo da menu confusi e da un design fuorviante. La Commissione ritiene che ciò costituisca una violazione dei requisiti DSA per le VLOPS (piattaforme online di grandi dimensioni).
