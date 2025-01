Occhiali intelligenti: le novità più interessanti della fiera tecnologica CES

Gli occhiali per la realtà aumentata sono una delle tendenze del CES 2025. Le montature diventano sempre più sottili e leggere, mentre le funzionalità vengono sempre più adattate a gruppi target specifici.

Gli occhiali Even Realities G1 hanno fatto scalpore all'inizio del CES di Las Vegas. Sono quasi indistinguibili dai normali occhiali. Ma nel corso della fiera, start-up e noti produttori hanno presentato molti altri gadget per il naso. Ecco una raccolta delle novità più interessanti.

Occhiali Halliday: un anello come trackpad

Gli occhiali Halliday ricordano gli occhiali con montatura in corno di Buddy Holly. Nella montatura scura è integrato un piccolo display che proietta un'immagine simile a uno schermo da 3,5 pollici nel campo visivo. Può essere regolato in modo da poterlo vedere chiaramente anche con la correzione della vista ed è sufficientemente luminoso per tutte le condizioni di luce.

Sembra un occhiale con montatura in corno: il modello di Halliday.

Fonte: Halliday

Inoltre, la start-up ha integrato un assistente AI che visualizza informazioni utili senza la necessità di inserire un comando. Tuttavia, ascolta continuamente attraverso i microfoni integrati. L'assistente è in grado di rispondere a domande complesse, di tradurre da 40 lingue e di riassumere conversazioni o lezioni.

Il peso degli occhiali è di 35 grammi.

Gli occhiali pesano 35 grammi e si dice che la batteria duri fino a dodici ore. È presente anche un anello che funge da trackpad per controllare il software. Gli Halliday Glasses dovrebbero costare tra i 400 e i 500 franchi svizzeri o euro e i primi modelli saranno consegnati in primavera.

Captify: sentire meglio con gli occhiali

Questi occhiali hanno un background serio: il fondatore della start-up Captify è lui stesso gravemente ipoacusico. I suoi occhiali rendono il parlato più facile da capire per gli utenti registrando il parlato, rimuovendo il rumore di fondo e trascrivendo il parlato. Il testo viene visualizzato direttamente sugli occhiali in modo da poter leggere i sottotitoli in tempo quasi reale.

Gli occhiali Captify visualizzano i sottotitoli direttamente nel campo visivo.

Fonte: Captify

Il funzionamento è un gioco da ragazzi: un pulsante sulla staffa avvia la trascrizione - un altro clic e i sottotitoli si fermano. Con una sola carica della batteria è possibile effettuare fino a quattro ore di registrazione continua.

Captify pesa 45 grammi e non è interessante solo per le persone con problemi di udito. Le registrazioni sono disponibili anche come testo nell'app, ad esempio per i minuti. Inoltre, 40 lingue possono essere tradotte in diretta.

Spacetop: L'ufficio dei superlativi

L'azienda israeliana di software Sightful si affida all'hardware esistente per il suo ultimo prodotto: un laptop o un PC Windows. A questo si aggiungono gli occhiali per la realtà aumentata di Xreal, che sono disponibili anche nel nostro negozio.

Spacetop permette di utilizzare il proprio spazio di lavoro su un enorme schermo virtuale, come se fossi seduto davanti a un monitor da 100 pollici. Il software gestisce le singole finestre e garantisce un funzionamento e una disposizione semplici.

L'ufficio virtuale con un enorme monitor.

Fonte: Spacetop

Il software è disponibile in abbonamento, ma per il momento solo negli Stati Uniti. Un anno, comprensivo di un paio di occhiali Xreal Air 2 Ultra, costa 950 dollari, mentre ogni anno aggiuntivo costa 100 dollari. Chiunque possieda già un paio di occhiali può contattare l'azienda e ricevere un'offerta personalizzata per il software.

Lenovo Legion Glasses 2: una visione migliore del gioco

Lenovo ha annunciato la seconda generazione di occhiali AR. Come i loro predecessori, i Legion Glasses 2 sono progettati appositamente per il gioco e possono essere collegati a laptop, PC o palmari tramite USB-C. Incluso, ovviamente, il Lenovo Legion Go.

Rispetto alla prima generazione, il produttore ha migliorato la qualità dell'immagine. La luminosità massima è stata notevolmente aumentata: da 270 a 800 nit. È ora supportata anche una frequenza di aggiornamento di 120 hertz, rispetto al precedente massimo di 60 hertz.

Leggeri, più compatti e con una migliore qualità dell'immagine: i Legion Glasses 2.

Fonte: Lenovo

Nonostante i miglioramenti, Lenovo è riuscita a ridurre il peso da 96 a 65 grammi. Il lancio dei nuovi occhiali è previsto per febbraio, inizialmente negli Stati Uniti, a un prezzo di circa 400 franchi o euro.