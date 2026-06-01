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Nvidia presenta il superchip RTX Spark - Windows diventerà una piattaforma AI

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 1.6.2026

Il superchip RTX Spark di Nvidia costituisce la base per una nuova era dell'AI computing, almeno secondo il produttore. La piattaforma Windows-on-Arm combina un processore Arm, una GPU Blackwell e fino a 128 GB di RAM.

Gli agenti AI potrebbero rivoluzionare l'interazione tra esseri umani e computer. Al posto di mouse e tastiera, in futuro saranno il linguaggio naturale e gli agenti software autonomi a dominare: così Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha illustrato la sua visione al Computex 2026. Per sostenere tecnicamente questa idea, Nvidia ha presentato il superchip RTX Spark https://www.nvidia.com/en-us/products/rtx-spark/.

Chip familiare, nuovo palcoscenico

Il chip combina 20 core di CPU Arm di Mediatek, una GPU Blackwell con 6144 core CUDA e fino a 128 GB di memoria LPDDR5X con una larghezza di banda di 300 GB/s. Si tratta quindi di un system-on-a-chip (SoC). La CPU e la GPU comunicano tramite NVLink C2C. Secondo Nvidia, le prestazioni sono sufficienti per modelli linguistici con 120 miliardi di parametri e lunghezze di contesto fino a un milione di token, con un TDP di circa 80 watt. Il chip si basa sul GB10, già utilizzato nel DGX Spark.

Oltre 30 laptop e dieci desktop al lancio

La piattaforma è inizialmente destinata ai computer portatili. Partner come Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Asus e MSI stanno progettando dispositivi corrispondenti. Nvidia promette display OLED in tandem con G-Sync, durata della batteria per tutto il giorno e alloggiamenti in alluminio con ampi touchpad in vetro. Le specifiche di cui sopra si riferiscono alla versione completa. Ci saranno diverse versioni del SoC. Si dice che le prestazioni siano altrettanto elevate sia con la batteria che con l'alimentazione di rete, una caratteristica già nota nei dispositivi Windows-on-Arm e Apple Silicon. Anche i PC desktop compatti dovrebbero trarne vantaggio. Nvidia prevede oltre 30 computer portatili e una decina di sistemi desktop al momento del lancio.

Giochi, lavori creativi e integrazione con Adobe

Oltre alle applicazioni AI, Nvidia sta posizionando la RTX Spark come piattaforma per il gioco e il lavoro creativo. L'azienda promette 100 FPS a 1440p, supportati da DLss 4.5 e Multi Frame Generation. La RAM di grandi dimensioni dovrebbe essere in grado di gestire con facilità progetti 3D e materiale video ad alta risoluzione come contenuti 12K 4:2:2. Adobe sta sviluppando Photoshop e Premiere per RTX Spark ed entrambi i programmi saranno controllati da agenti AI tramite il Model Context Protocol. Anche produttori di software come Blender, DaVinci Resolve e Cinema4D stanno pianificando il supporto nativo.

Il chip nel suo pieno splendore.

Fonte: Youtube / Nvidia

Windows diventa una piattaforma agente

Nvidia sta lavorando con Microsoft a un framework OpenShell che estende Windows con meccanismi di sicurezza per gli agenti AI. Questi hanno lo scopo di garantire che i modelli locali accedano solo ai dati e agli strumenti per i quali l'utente concede esplicitamente l'autorizzazione. Microsoft prevede di annunciare ulteriori dettagli durante una conferenza.

Molte promesse, poche cifre

Nvidia non ha ancora presentato alcun confronto concreto delle prestazioni con Intel, AMD, Apple o Qualcomm. Non ci sono nemmeno dettagli sull'emulatore Prism, che è stato progettato per eseguire il vecchio software x86 sulla piattaforma Arm. La sua efficienza è fondamentale per le prestazioni delle applicazioni e dei giochi esistenti. Non ci sono inoltre informazioni sulla durata della batteria in vari scenari e sui prezzi.

Valutazione

Nvidia domina il mercato dell'AI non solo grazie a potenti chip, ma anche a CUDA, a relazioni di lunga data con gli sviluppatori e alla capacità di creare e dominare nuovi segmenti di mercato. Ora l'azienda vuole trasferire questa ricetta di successo al PC Windows. RTX Spark non è tanto un chip quanto una piattaforma.

Se questo avrà successo dipende da fattori che Nvidia non ha ancora rivelato: prezzi, idoneità all'uso quotidiano e, soprattutto, se il framework OpenShell funzionerà anche su hardware di altri produttori. Se dovesse rimanere legato al silicio Nvidia, questo potrebbe rallentare la sua diffusione.

Per gli utenti rimane una domanda fondamentale: un PC che svolge attività indipendenti in background cambierà davvero la vita lavorativa di tutti i giorni o questa visione rimarrà per il momento una teoria? La risposta sarà fornita solo dai dispositivi che dovrebbero essere disponibili a partire dall'autunno del 2026.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Nvidia

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