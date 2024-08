Nvidia G-Sync non ha più bisogno di un modulo proprietario

I monitor con i nuovi chip MediaTek supportano tutte le funzioni di Nvidia G-Sync. Questo rende superfluo il costoso e quindi quasi estinto "G-Sync Ultimate".

In futuro i monitor non avranno più bisogno di un modulo hardware proprietario di Nvidia per utilizzare tutte le funzioni G-Sync. Nvidia ha annunciato una collaborazione con MediaTek https://blogs.nvidia.com/blog/mediatek-g-sync-displays/. I display con i nuovi scaler MediaTek potranno accedere a tutte le funzioni G-Sync:

Frequenze di aggiornamento variabili

Overdrive variabile

Colori a 12 bit

Ultra Low Motion Blur (ULMB)

Low Latency HDR

Analizzatore di riflessi

Pulsar

I chip MediaTek sono ampiamente utilizzati nel mondo dei monitor. Con questa collaborazione, Nvidia dovrebbe aumentare in modo significativo la portata delle sue tecnologie G-Sync nel medio termine. Sebbene molti schermi siano "G-Sync Compatible" dal 2019, non sono certificati per "G-Sync Ultimate".

Per quest'ultimo, Nvidia è in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti.

Per quest'ultima, i produttori di monitor devono installare un modulo hardware speciale. Questo modulo fa lievitare il prezzo del prodotto, richiede un raffreddamento attivo e non supporta l'HDMI 2.1, motivo per cui negli ultimi tempi non se ne vedono quasi più, con grande disappunto di molti appassionati di questa tecnologia.

Molte funzioni sono disponibili per i monitor.

Molte funzioni finora solo con Ultimate

I monitor "compatibili con G-Sync" supportano frequenze di aggiornamento variabili. Tuttavia, altre funzioni erano disponibili solo con "G-Sync Ultimate". Ad esempio, il "Reflex Analyser" per misurare la latenza o "Ultra Low Motion Blur" (ULMB) per ridurre la sfocatura del movimento.

Che cos'è esattamente l'ULMB? ULMB è il termine di Nvidia che indica l'inserimento di immagini nere tra due fotogrammi (Black Frame Insertion, BFI). Consente di ridurre la sfocatura del movimento, anche se le prestazioni del PC non sono sufficienti per il frame rate massimo del monitor. Tuttavia, questo riduce anche la luminosità massima. Con le precedenti tecnologie BFI, inoltre, non era più disponibile il frame rate variabile.

Anche il nuovo "Pulsar" era precedentemente riservato ai monitor Ultimate. Consente l'uso di ULMB insieme a una frequenza di aggiornamento variabile per evitare lo screen tearing. In precedenza, le due tecnologie si escludevano a vicenda, motivo per cui ULMB era raramente utilizzato nella pratica. Questo vale anche per le tecnologie equivalenti di altri fornitori, come ad esempio L'Extreme Low Motion Blur di Asus.

Pulsar consente l'uso simultaneo di ULMB e frame rate variabile.

Fonte: Nvidia

Annunciati i primi tre monitor compatibili

I primi tre monitor con il nuovo scaler MediaTek sono l'Asus ROG Swift 360Hz PG27AQNR, l'AOC Agon Pro AG276QSG2 e il Predator XB273U F5 di Acer. Tutti e tre hanno una risoluzione di 1440p e un frame rate di 360 hertz. Gli schermi con i precedenti chip MediaTek non possono essere resi compatibili tramite un aggiornamento software.