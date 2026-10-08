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Nvidia contro Apple: il Surface Laptop Ultra di Microsoft parte da 2599 dollari

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 8.10.2026

Microsoft ha annunciato i dettagli finali del Surface Laptop Ultra. Il notebook da 15 pollici con Nvidia RTX Spark N1X è preordinabile a partire da 2599 dollari e l'uscita è prevista per il 16 ottobre. Il suo concorrente più diretto: il MacBook Pro di Apple.

Durante un evento a San Francisco, Microsoft ha annunciato i dettagli finali del Surface Laptop Ultra. Il cuore del portatile è il chip Nvidia RTX Spark N1X, disponibile in due livelli di prestazioni con 18 o 20 core CPU.

Il potente chip di Nvidia, i prezzi ambiziosi di Microsoft

Il nuovo chip combina una CPU Grace con una GPU Blackwell RTX. La CPU si basa su una configurazione ibrida di core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza, utilizzando l'architettura Arm-v9.2. Nella variante top di gamma, la CPU integra dieci core ad alte prestazioni Cortex-X925 (fino a 4,0 GHz) e dieci core ad alta efficienza Cortex-A725 (fino a 3,9 GHz). La versione a 18 core ne ha nove per tipo. Entrambe le versioni condividono 32 MB di cache L3. La GPU offre a scelta 5120 o 6144 core shader.

La memoria di sistema è di tipo Unified Memory, il che significa che CPU e GPU condividono lo stesso pool di memoria. Nella configurazione massima sono disponibili 128 GB. Microsoft dichiara che il portatile raggiunge fino a 1 Petaflop di potenza di calcolo IA ed è in grado di eseguire modelli IA locali con oltre 120 miliardi di parametri.

Dal 16 ottobre questo chip potrà mostrare di cosa è realmente capace.

Fonte: Nvidia

Il Surface Laptop Ultra è già preordinabile presso Microsoft e sarà ufficialmente in vendita dal 16 ottobre 2026. Negli Stati Uniti, la versione base con CPU a 18 core e GPU da 5120 core costa 2599 dollari. La configurazione più costosa, con CPU a 20 core, 128 GB di RAM e 1 TB di memoria, arriva a 5899,99 dollari. In Europa, la versione base parte da 2899 euro (IVA inclusa). La variante con CPU a 20 core e GPU da 6144 core costa a partire da 4239 euro (IVA inclusa). Ci stiamo impegnando per inserire il Surface Laptop Ultra nel nostro assortimento il prima possibile.

Un notebook che si posiziona contro il MacBook Pro

Con il Surface Laptop Ultra, Microsoft punta chiaramente al MacBook Pro di Apple. Nella configurazione base, è circa 400 dollari più economico di un MacBook Pro da 16 pollici equivalente. Nvidia ha confrontato il tempo di risposta dei modelli IA locali con quello di un MacBook Pro M5, dichiarando che il portatile inizia a rispondere fino a 2,1 volte più velocemente. Si tratta di valori di test interni di Nvidia, non di benchmark indipendenti, che al momento non sono ancora disponibili.

Magnetic Connect e altre porte

Una delle novità più evidenti è la porta USB-C magnetica, che Microsoft chiama «Magnetic Connect». Si trova sul lato destro del portatile. Secondo l'azienda, è la prima porta di questo tipo al mondo integrata in un portatile. Il connettore si aggancia magneticamente alla porta, ma si stacca in caso di strappo, evitando che il portatile venga trascinato via dal tavolo. La funzione magnetica è proprietaria e funziona solo con il cavo Microsoft in dotazione.

Il Surface Laptop Ultra è dotato di una porta USB-C magnetica.

Fonte: Microsoft

La porta rimane una porta USB-C a tutti gli effetti. Chi collega un normale cavo USB-C può continuare a utilizzarla per alimentazione, dati e uscita video. Come le altre due porte USB-C, supporta lo standard USB4 a 40 Gbit/s, DisplayPort 2.1 e una potenza di ricarica fino a 140 Watt.

Le porte sul lato sinistro e destro.

Fonte: Microsoft

A queste si aggiungono una porta USB-A 3.1, una porta HDMI 2.1b, un lettore di schede SD completo e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Ulteriori dati tecnici

Il Surface Laptop Ultra è dotato di un display PixelSense Ultra da 15 pollici in formato 3:2 con una risoluzione di 3270 × 2180 pixel, retroilluminazione Mini-LED e pannello IPS. La luminosità di picco HDR è di 2000 nit, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Microsoft dichiara un'autonomia della batteria fino a 15 ore durante la riproduzione video locale. Il dispositivo ha uno spessore inferiore a 18 millimetri e pesa meno di due chilogrammi. L'SSD è sostituibile dall'utente. È disponibile nei colori Platinum e Nightfall, ovvero con finitura argento e scura.

Cosa preferisci: Platinum o Nightfall?

Fonte: Microsoft

Immagine di copertina: Microsoft

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