Nuovi OLED 4K da Alienware e Asus

Due modelli da 27 pollici di marchi famosi in Svizzera utilizzano il nuovo pannello QD OLED di Samsung ad alta densità di pixel. Alienware presenta un nuovo design, mentre Asus installa per la prima volta DisplayPort 2.1.

I reparti gaming di Dell e Asus presentano al CES monitor OLED molto simili. L'Alienware AW2725Q e l'Asus ROG Swift PG27UCDM sono entrambi basati sul nuovo pannello QD OLED di Samsung. Hanno una diagonale di 27 pollici e una risoluzione UHD (3840 × 2160 pixel). Il risultato è una densità di pixel di 165 pixel per pollice (ppi), una novità assoluta per gli schermi OLED.

Novità e trend I monitor Samsung per il CES 2025 di Samuel Buchmann

I modelli sono adatti a te se preferisci una maggiore nitidezza dell'immagine alla maggiore superficie dello schermo degli OLED 4K da 32 pollici. Per il resto, non ci sono quasi differenze tra i due tipi di monitor. Il frame rate dei monitor da 27 pollici è di 240 Hz, il tempo di risposta è di 0,03 millisecondi, la luminosità massima a schermo intero è di 250 nit e viene coperto il percento dello spazio colore DCI-P3.

Alienware AW2725Q: nuovo linguaggio di design

Se conosci i precedenti monitor Alienware, noterai il nuovo design dell'AW2725Q. Non è completamente nero, ma "Interstellar Indigo", in tedesco: blu scuro. Il produttore chiama il nuovo design "AW30", un riferimento al 30° anniversario di Alienware. L'obiettivo è quello di combinare l'estetica fantascientifica con la funzionalità.

Il nuovo monitor Alienware ha un aspetto diverso dagli ultimi modelli.

Fonte: Dell Alienware

L'alloggiamento dell'AW2725Q è realizzato in plastica, la piastra di base ha un ingombro ridotto e si dice comunque che sia stabile. C'è spazio per i cavi nel supporto relativamente spesso. Anche l'ormai obsoleta interfaccia utente del display su schermo (OSD) per l'utilizzo del monitor è stata rivista. Le connessioni sono quelle standard.

Le connessioni sono quelle standard: una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1 e tre USB-A e una USB-C per gli accessori. Sebbene quest'ultima fornisca 15 watt, non supporta la modalità DP Alt. Ciò significa che non è possibile trasferire il segnale dell'immagine tramite USB-C. Una delle porte HDMI supporta l'eARC e può quindi trasmettere il Dolby Atmos agli altoparlanti. Dato che un monitor da 27 pollici è raramente utilizzato per configurazioni di console pure, questo sembra un po' superfluo.

Sul retro, puoi far passare i cavi attraverso la colonna del supporto.

Fonte: Dell Alienware

Per evitare il burn-in, Alienware installa una piastra di grafite tra i diversi strati del pannello, che dissipa il calore. Gli "algoritmi AI" dovrebbero aiutare a riconoscere gli elementi problematici e a regolare l'immagine localmente. Non è chiaro cosa significhi esattamente. Probabilmente si tratta di qualcosa di simile al precedente riconoscimento del logo, che oscura i menu e i loghi statici. Alienware offre anche una garanzia di tre anni per il burn-in.

Il prezzo di vendita consigliato dell'AW2725Q è di 899 dollari USA. Secondo il comunicato stampa, sarà disponibile in Europa a partire da aprile 2025.

Asus PG27UCDM: DisplayPort 2.1

L'Asus PG27UCDM è identico al suo fratello maggiore, il PG32UCDM (recensione). Tuttavia, si differenzia in termini di connessioni: Mentre il 32 pollici ha solo la DisplayPort 1.4 installata oltre a HDMI 2.1 e USB-C, il nuovo 27 pollici è dotato di DisplayPort 2.1 - nella versione più potente con una larghezza di banda di 80 Gbps ("UHBR20").

Il PG27UCDM è il primo modello Asus a offrire l'ultimo standard DisplayPort.

Fonte: Asus

Questo permette di trasmettere la risoluzione UHD a 240 hertz senza perdite. Tuttavia, è necessario che la scheda grafica disponga di DisplayPort 2.1 con lo standard più elevato. UHBR20 è disponibile solo con la nuova serie RTX 50 di Nvidia e presumibilmente anche con la serie Radeon 9000 di AMD. Anche le Radeon RX 7900 XT e XTX dispongono di DisplayPort 2.1, ma solo di UHBR13.5 con 54 Mbps. Tuttavia, la nuova connessione non è assolutamente necessaria (vedi box informazioni).

È necessario DisplayPort 2.1? DisplayPort 2.1 supporta una velocità di trasferimento dati superiore rispetto alla versione 1.4 - la quantità esatta dipende dallo standard: UHBR10 arriva a 40 Gbps, UHBR13.5 a 54 Gbps e UHBR20 a 80 Gbps. Le attuali schede grafiche AMD supportano DisplayPort 2.1 con UHBR13.5. Le alte velocità di trasmissione dei dati non sono assolutamente necessarie. Questo perché il segnale dell'immagine può essere ridotto di dimensioni grazie alla Display Stream Compression (DSC), senza alcuna perdita visibile di qualità, secondo la maggior parte degli esperti. Con DSC 3.0, la larghezza di banda di DisplayPort 1.4 è sufficiente anche per il 4K a 240 hertz. Se non compresso, questo segnale richiederebbe necessariamente UHBR20. Le velocità di trasferimento dati richieste per un segnale a 10 bit con vari algoritmi di compressione.

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral

Come per Alienware, Asus offre anche una garanzia di tre anni sul burn-in e varie misure preventive. Ad esempio, il pixel shift, l'oscuramento globale durante l'inattività, l'oscuramento locale dei loghi e un ciclo di pulizia automatico. Un'altra novità è il sensore di prossimità. Può essere impostato a diverse distanze e riconosce se sei seduto davanti allo schermo. In caso contrario, spegne i pixel e diventa nero.

Non ci sono ancora informazioni sul prezzo e sulla disponibilità dell'Asus PG27UCDM.

Oltre ad Alienware e Asus, anche altri produttori hanno introdotto monitor con lo stesso pannello QD OLED, tra cui MSI e Gigabyte. Una panoramica di tutti i nuovi prodotti seguirà dopo il CES 2025.