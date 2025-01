I monitor Samsung per il CES 2025

I display QD OLED con risoluzione 4K da 27 pollici saranno probabilmente una delle tendenze del CES di Las Vegas di quest'anno. Samsung presenterà anche altri quattro dispositivi.

Dopo LG, Samsung è il secondo grande produttore di display a presentare la sua line-up per il CES 2025. La novità più importante è un OLED da gioco da 27 pollici con una densità di pixel di 165 pixel per pollice (ppi). Un secondo display da 27 pollici ha una risoluzione inferiore, ma un frame rate elevato di 500 hertz. Inoltre, per la prima volta, i sudcoreani utilizzano un pannello QD OLED in un dispositivo da ufficio da 32 pollici.

Come sempre con Samsung, i nomi dei prodotti generano confusione perché il produttore mescola una serie di nomi di modelli semplificati e precisi. Ad esempio, uno dei nuovi prodotti si chiama "Odyssey OLED G8". Ma in realtà esiste già. Ecco perché Samsung ha dovuto aggiungere la denominazione esatta tra parentesi: G81SF. Di seguito utilizzerò quest'ultima denominazione.

Odyssey G81SF, Odyssey G60SF, Odyssey G90XF

La densità massima di pixel dei monitor OLED si aggirava intorno ai 140 ppi. Il Samsung Odyssey OLED G81SF da 27 pollici con risoluzione UHD (3840 × 2160 pixel) spinge questo limite a 165 ppi per la prima volta. Questo garantisce un'immagine più nitida insieme ai perfetti livelli di nero che ci aspettiamo dagli OLED.

L'Odyssey G81SF è il primo monitor OLED con una densità di pixel superiore a 160 ppi.

Fonte: Samsung

Le restanti specifiche: frame rate di 240 hertz, tempo di risposta di 0,03 secondi, supporto per Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Samsung ha inoltre optato per un rivestimento opaco. Non ci sono ancora informazioni sulle connessioni.

Anche l'Odyssey G60SF è un modello da 27 pollici, ma si concentra su un frame rate più elevato. La risoluzione è di 2560 × 1440 pixel, ma il monitor può visualizzare 500 immagini al secondo. Questo pone il pannello QD OLED leggermente al di sopra della sua controparte WOLED di LG con 480 hertz. Il vecchio G6 di Samsung raggiungeva "solo" 360 hertz.

Meno pixel, più hertz: il Samsung Odyssey G60SF.

Fonte: Samsung

Come terzo monitor con diagonale da 27 pollici, il produttore sudcoreano mostra ancora una volta il modello 3D Odyssey G90XF al CES 2025. Lo schermo utilizza lenti lenticolari per visualizzare immagini diverse per l'occhio destro e sinistro. Questo crea un effetto 3D senza occhiali. Samsung ha già mostrato questa tecnologia come concept un anno fa e l'ha presentata nuovamente alla Gamescom di agosto. In quell'occasione, il televisore era ancora in versione 37 pollici. Ora, a quanto pare, è stata cancellata.

Novità e trend Samsung lancia un monitor per giocare in 3D senza occhiali di Samuel Buchmann

Smart Monitor M90SF, ViewFinity S80UD

Oltre ai monitor per il gaming, ce ne sono anche due per l'ufficio. Lo Smart Monitor M9 ha un design moderno con bordi dello schermo molto sottili e angoli arrotondati. Presumibilmente ha lo stesso pannello QD OLED con diagonale da 32 pollici dell'Odyssey OLED G8, che ho già testato - con una frequenza di fotogrammi leggermente ridotta di 165 hertz.

Si dice che lo Smart Monitor M90SF ottimizzi automaticamente le impostazioni utilizzando l'intelligenza artificiale.

Fonte: Samsung

Purtroppo, anche Samsung sta prendendo in consegna il sistema operativo Tizen dal suo fratello videoludico. Secondo il comunicato stampa, una nuova funzionalità è un "ottimizzatore di immagini AI che analizza i segnali in ingresso e regola automaticamente le impostazioni del display". Nei giochi, l'intelligenza artificiale riconosce persino il genere del gioco e ottimizza le impostazioni dell'immagine di conseguenza. L'"AI upscaling" può anche ingrandire meglio le immagini a bassa risoluzione fino al 4K. Resta da vedere quanto sarà utile questa AI nella vita di tutti i giorni. L'ultimo monitor è un'AI che riconosce il genere di immagine e lo ottimizza di conseguenza.

L'ultimo monitor è un 37 pollici in formato 16:9 con risoluzione UHD. Il ViewFinity S80UD è l'unico nuovo modello a non avere un pannello OLED, ma a basarsi sulla tradizionale tecnologia LCD. Samsung non ha ancora fornito ulteriori dettagli tecnici, né informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di tutti i monitor.