Samsung lancia un monitor per giocare in 3D senza occhiali

L'Odyssey 3D mostra all'occhio sinistro un'immagine diversa da quella dell'occhio destro. Secondo Samsung, è in grado di convertire i contenuti da 2D a 3D e dovrebbe essere lanciato sul mercato quest'anno.

Samsung presenta alla Gamescom un monitor per il gioco in 3D senza occhiali. Il monitor Odyssey 3D è disponibile in formato 16:9 in due dimensioni: 27 e 37 pollici (sì, non 32). Utilizza il tracciamento oculare e lenti lenticolari per mostrare immagini diverse per l'occhio destro e sinistro. Se non vuoi giocare ai videogiochi tridimensionali, puoi utilizzare il monitor in modalità 2D.

Il pannello QLED ha una risoluzione 4K, un frame rate di 165 hertz e un tempo di risposta di 1 millisecondo. Lo schermo supporta AMD Freesync ed è dotato di DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Il design con il supporto piatto e argentato deriva dai monitor OLED di Samsung.

Due immagini per due occhi

Samsung chiama la sua tecnologia 3D "Light Field Display" (LFD). Funziona secondo lo stesso principio di stereoscopia di altri produttori, come gli "Spatial Labs" di Acer: le telecamere riprendono la persona davanti al monitor, che poi traccia la posizione degli occhi in tempo reale.

Il software calcola quindi due immagini diverse per la specifica distanza interpupillare. Attraverso le lenti lenticolari, l'occhio sinistro vede un'immagine diversa da quella dell'occhio destro e il cervello mette insieme il tutto per formare una percezione spaziale. Poiché il monitor deve visualizzare due immagini contemporaneamente, la sua risoluzione si dimezza in modalità 3D. Da 3840 × 2160 a 1920 × 2160 pixel.

Grazie alle lenti lenticolari, è possibile vedere un'immagine diversa a seconda dell'angolo di visione.

Fonte: Wikipedia

Samsung sostiene che il monitor può convertire i contenuti 2D in contenuti 3D. Resta da vedere quanto questo funzioni in pratica nei vari giochi. Proprio come la qualità dell'immagine in modalità 2D. Inoltre, la tecnologia funziona solo per una singola persona davanti al monitor. Fortunatamente, quest'ultimo aspetto non dovrebbe essere un problema per i giochi.

In arrivo quest'anno, probabilmente sarà costoso

Il Samsung Odyssey 3D dovrebbe essere disponibile quest'anno, il prezzo non è ancora noto. È improbabile che il monitor sia economico se è in linea con i prezzi della concorrenza: Il Acer Predator SpatialLabs View 27 costa ad esempio 1999 dollari negli Stati Uniti. <p