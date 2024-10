Nuovi effetti e opzioni di impostazione degli effetti per Philips Hue

A seguito di un aggiornamento del firmware per la maggior parte delle lampade Hue, è ora possibile accedere e personalizzare quattro nuovi effetti standard.

L'aggiornamento firmware n. 1.122.2 recentemente distribuito da Philips Hue per le lampade Hue abilitate al Bluetooth consente di ottenere ulteriori effetti. Puoi selezionare i quattro nuovi effetti tramite la versione 5.28 dell'app Philips Hue ed è possibile modificare tutti gli effetti. Poiché la maggior parte delle lampade intelligenti Philips Hue è abilitata al Bluetooth, quasi tutte le lampade beneficeranno dell'aggiornamento.

Gli effetti sono una preimpostazione per un'illuminazione più dinamica. Non si limitano a visualizzare un solo colore o una sequenza cromatica uniforme, ma seguono uno schema predefinito di colori e luminosità. L'effetto "Camino", già disponibile da qualche tempo, fa sì che una lampada sfarfalli nei toni dell'arancione, ad esempio, per simulare un fuoco scoppiettante.

L'effetto "Camino" è disponibile già da qualche tempo.

Troverai gli effetti come un'icona con tre stelline sotto il cerchio dei colori nell'area di selezione dei colori della tua lampada.

Gli effetti sono nascosti dietro le tre stelle.

Fonte: Debora Pape

Un'altra novità è che lo stile "Diffuse" delle luci di fata Festavia è ora disponibile per tutte le lampade sfumate Hue. Con questo stile, cinque colori regolabili sono distribuiti tra i segmenti della lampada.

Quattro nuovi effetti

I nuovi effetti si chiamano Underwater, Cosmos, Sunbeam e Magic World. Si aggiungono ai sei effetti già esistenti. Per la maggior parte di essi, l'applicazione offre tre o quattro varianti di colore preimpostate. Ho provato i nuovi effetti e ho notato solo lievi differenze tra di loro.

Con l'effetto Raggio di Sole, la lampada si accende nel colore di base e dopo un certo tempo passa brevemente a una luce bianca calda, che probabilmente vuole rappresentare il raggio di sole. L'effetto Magic World sembra alternare tutti i valori di saturazione e luminosità del colore di base. L'effetto Cosmos è molto simile: in questo caso, la lampada riproduce il colore di base tra "spento" e "massima luminosità".

Trovo molto bello l'effetto subacqueo preimpostato: in questo caso la lampada passa attraverso le tonalità di colore vicine al colore di base e varia solo leggermente con la luminosità. Ho tre faretti da soffitto in una stanza e ognuno può utilizzare un effetto subacqueo separato. Insieme, il gioco di colori ricorda il gioco della luce sull'acqua di una piscina o di un acquario.

Opzioni di regolazione degli effetti

Fino ad ora non era possibile modificare ulteriormente gli effetti. Con la nuova versione del software, puoi modificare il colore di base e la luminosità generale dell'effetto secondo le tue esigenze e impostare la velocità con cui deve avvenire il cambiamento dinamico. In questo modo il fuoco simulato può apparire blu, ad esempio, e sfarfallare più velocemente o più lentamente.

I nuovi effetti di luce sono un passo nella giusta direzione. Hue è in ritardo rispetto ad altri produttori per quanto riguarda gli effetti. Per quanto ne so, non è ancora possibile raggruppare più lampade e assegnare un effetto al gruppo. Finora ho dovuto assegnare gli effetti a ogni lampada singolarmente e, invece di suonare insieme in modo armonioso, tutte le lampade riproducono stoicamente la stessa sequenza nello stesso momento.