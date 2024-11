Nuova ricerca: utilizzare la vibrazione dello smartphone per determinare la freschezza del latte

Aspro o non aspro, questa è la domanda da porsi. Un sensore di nuova concezione può apparentemente rispondere senza dover aprire il cartone del latte. Per questo è sufficiente anche un normale smartphone.

Un team di ricerca dell'Università del Nuovo Galles del Sud in Australia ha sviluppato un metodo che può essere utilizzato per scoprire se il latte è ancora commestibile. E lo fa senza aprire il cartone del latte e annusarlo. I ricercatori utilizzano il motore a vibrazione dello smartphone e chiamano il loro metodo "VibMilk".

Ti starai chiedendo che senso ha tutto questo. Potresti semplicemente utilizzare il latte fino alla scadenza della data di scadenza e/o annusarlo. Ma secondo il comunicato stampa dell'università, circa il 20 percento di tutti i prodotti lattiero-caseari in tutto il mondo viene buttato via anche se è ancora commestibile.

Il motivo è la data di scadenza. Tuttavia, questa data è più che altro un'indicazione di massima. Ciò che è più importante è se il prodotto è stato conservato correttamente. In questo caso, il latte fresco può durare più a lungo di quanto dichiarato e, viceversa, può anche rovinarsi prima della data di scadenza se non viene conservato correttamente.

Latte o siero di latte? La consistenza è quella che dice tutto

Il latte contiene batteri che si moltiplicano nel tempo. Si tratta di un fenomeno naturale e non necessariamente dannoso per la salute. Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, i batteri trasformano il latte in una miscela di cagliata, siero e acqua. Questo cambia la sua viscosità e il valore del pH. Il latte avariato puzza e può causare problemi di stomaco se lo si beve.

Di solito puoi scoprire se il latte è ancora buono aprendo la confezione. Tuttavia, una volta aperta la confezione, il latte è esposto ad altri batteri che ne accelerano il deterioramento. Quello che normalmente non è un problema nelle case private può portare al rovesciamento del latte perfetto o, in alcune circostanze, alla vendita di latte avariato in grandi scorte.

Alla prova del latte senza aprire la confezione

Con VibMilk è sufficiente appoggiare lo smartphone al cartone del latte e farlo vibrare. Le vibrazioni vengono trasferite al cartone e al latte in esso contenuto. Utilizzando il sensore IMU dello smartphone, VibMilk può calcolare la densità e la consistenza del latte in base alle vibrazioni. La maggior parte degli smartphone possiede un sensore di questo tipo, che analizza vari valori e li utilizza per determinare la posizione e l'orientamento del dispositivo.

VibMilk visualizza il risultato come uno dei 23 possibili valori di pH. Questo indica se il latte è ancora commestibile o se è già rovinato. I test condotti con quattro smartphone disponibili in commercio hanno dimostrato un'accuratezza del 98,35 percento nel determinare il valore corretto del pH. A quanto pare, i risultati sono ancora migliori quando si tratta di riconoscere il latte fresco: il tasso di precisione è stato del 100 percento. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Internet of Things Journal.

A chi si rivolge VibMilk?

Al momento non è possibile scaricare l'applicazione e il comunicato stampa lascia aperta la possibilità di farlo. I ricercatori puntano a collaborare anche con produttori e organizzazioni di beneficenza.

Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare prima di allora. Secondo il comunicato stampa, il team sta studiando l'effetto dei diversi materiali di imballaggio sulle vibrazioni. Poiché ogni produttore utilizza i propri metodi di imballaggio, il team di ricerca vorrebbe collaborare con altri produttori.

Il team sta anche studiando il modo in cui il metodo può essere applicato in modo rapido e automatico a grandi quantità di cartoni del latte.