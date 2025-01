Novità da Hue: l'assistente AI e la lampada si sincronizzano con i televisori LG

Le lampade Hue saranno presto in grado di sincronizzarsi con i televisori LG e quindi di illuminare l'home cinema con tutti i colori che si vedono sullo schermo. È stata inoltre confermata la presenza di un assistente AI per l'app Hue, il cui rilascio è previsto per la fine dell'anno.

Signify, l'azienda dietro il marchio Philips Hue, ha annunciato alcune nuove funzionalità per gli utenti Hue. L'app Hue sarà presto dotata di un assistente AI in grado di rispondere alle tue preferenze di illuminazione. Inoltre, presto potrai sincronizzare le tue luci Hue con un televisore LG, consentendoti di regolare l'illuminazione in base a ciò che viene trasmesso in TV.

Ai generativa per l'app Hue

L'annuncio di un assistente AI non è una sorpresa: già nell'ottobre del 2024, l'informatissimo blog Hue aveva riferito che Hue stava lavorando a un'AI. Sono stati elencati anche dei comandi, come ad esempio: "Crea una scena per la festa di compleanno di un bambino" o "Crea una scena per una colazione intima".

Signify conferma che sarà possibile interagire con l'assistente tramite testo e voce. Per il resto Signify è molto riservata sulle prestazioni della sua IA. Su Hueblog, l'autore aveva inizialmente sospettato una funzionalità limitata e che l'IA non fosse inizialmente in grado di creare nuove scene. Al contrario, potrebbe solo offrire suggerimenti adatti a scene già esistenti.

Questa immagine mostra che l'IA fornisce suggerimenti di scene piuttosto che crearne di proprie.

Fonte: Philips Hue

Secondo Signify, l'assistente "offre scene di illuminazione personalizzate" senza specificare cosa si intenda. Tuttavia, l'annuncio di Signify parla di un'intelligenza artificiale generativa, cioè in grado di creare contenuti. Questo suggerisce che non si limiterà a fornire suggerimenti. La nuova funzione sarà anche continuamente migliorata grazie al feedback.

Signify non ha indicato una data precisa per il rilascio dell'assistente AI, limitandosi a menzionare l'anno 2025. Inizialmente sarà disponibile solo in inglese e "in mercati selezionati".

I televisori LG potranno presto controllare le luci Hue

Signify ha anche annunciato una partnership con LG. Dall'inizio del 2025, l'app Hue Sync TV sarà disponibile anche per i televisori LG dopo quelli Samsung.

Con l'app, la TV sincronizza le lampade collegate senza bisogno di hardware aggiuntivo, come ad esempio la Hue Sync Box. Ciò significa che l'illuminazione si adatta ai contenuti riprodotti sullo schermo, indipendentemente dal fatto che tu stia guardando film e serie o giocando ai videogiochi. Secondo l'annuncio, sono supportati anche formati come il Dolby Vision e l'8K.

Non sono compatibili solo i televisori LG in uscita quest'anno, ma anche alcuni modelli degli anni precedenti. È sufficiente che il televisore sia dotato del sistema operativo WebOS24 (o superiore).

L'applicazione è già stata lanciata in passato.

L'applicazione è già disponibile per i televisori Samsung da due anni. Tuttavia, il controllo dinamico dell'illuminazione ha un prezzo. L'applicazione costa circa 130 euro/franchi una volta o circa tre euro/franchi al mese.

Le telecamere di sicurezza riconoscono gli allarmi dei rilevatori di fumo

C'è anche una novità per gli utenti dei dispositivi di sicurezza Hue. Le telecamere di sicurezza Hue cablate saranno "in futuro" in grado di riconoscere i segnali di allarme dei rilevatori di fumo. Se una telecamera identifica un allarme di un rilevatore di fumo, Hue invierà un messaggio al tuo smartphone e accenderà una luce rossa in modo che tu possa vedere meglio in caso di fumo.

Inoltre, Hue invierà un messaggio al tuo smartphone e accenderà una luce rossa in modo che tu possa vedere meglio in caso di fumo.

Inoltre, presto sarà possibile trasmettere il feed live delle videocamere agli schermi di Amazon Alexa, Google Nest e "altri dispositivi". Signify non fornisce ulteriori dettagli su questi altri dispositivi.