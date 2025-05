Novità e trend 23 31

"Non vincerete il milione qui": Fine dello show ibrido di Raab

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 14.5.2025

Il ritorno di Stefan Raab in televisione finisce prima del previsto: RTL stacca la spina a "Du gewinnst hier nicht die Million". L'esperimento è fallito, ma Raab non si arrende. Ripartirà in autunno.

Il sogno dello show da un milione di dollari è stato infranto: RTL sta cancellando il ritorno televisivo «Du gewinnst hier nicht die Million» ideato da Stefan Raab. Il mix ibrido di stand-up, quiz e game show andrà in onda solo fino a metà giugno. Lo ha confermato il capo dei contenuti di RTL Inga Leschek in un'intervista a DWDL.

Quello che rimane è un programma che ha promesso molto e ha brillato per un breve periodo, per poi vacillare. Ma Raab non è destinato a concludersi definitivamente.

Un esperimento audace che era destinato a fallire

Già alla prima della Novità dell'autunno 2024, era chiaro che il suo ritorno non sarebbe stato così facile come Raab stesso sosteneva. Inizialmente il programma è stato trasmesso esclusivamente su RTL+ dietro un paywall, presumibilmente perché non erano disponibili slot validi. «Un esperimento», come l'ha definito l'eterno stagista di Raab, Elton.

Questo può essere stato un esperimento.

Questo può essere stato coraggioso da un lato, ma sfortunato dall'altro. Dopotutto, un format che si basa così tanto sull'atmosfera live e sul coinvolgimento del pubblico risulta privo di vita quando viene trasmesso in streaming. Anche l'emittente privata tedesca se n'è resa conto abbastanza rapidamente: quando i dati dello streaming sono calati, RTL ha finalmente portato lo show sulla TV in chiaro.

Non ne valeva la pena. Nonostante l'entusiasmo di Raab e gli impressionanti ascolti iniziali, è sempre stato chiaro che la seconda parte dello show - la parte del concorso a quiz «» - non poteva tenere il passo con il divertente primo terzo. La tensione si spegne prima di potersi accendere. Non importa dove lo show sia in onda.

Ho già scritto questo nella mia recensione dello show per il lancio di «DGHNDM».

Rassegna provvisoria con un atterraggio di pancia - Raab la rimetterà a posto in autunno

«La forma attuale non convince sufficientemente il nostro pubblico sulla TV lineare», afferma con franchezza il responsabile dei contenuti Leschek. I format che mescolano generi diversi hanno tradizionalmente un momento particolarmente difficile. I dati di ascolto le danno ragione: recentemente si sono sintonizzati solo 820.000 spettatori circa, con quote di mercato esigue nel gruppo di riferimento. Troppo poco per la prima serata del mercoledì sera.

Il programma sarà ora «eventizzato» fino alla pausa estiva - con speciali come «Du gewinnst hier nicht das Konklave», un'edizione dell'ESC in diretta da Basilea o un possibile speciale 1. FC Köln-Aufstiegs. Dopo di che, si porrà fine all'ingombrante titolo e al concetto di ibrido cerebrale. RTL vuole tornare con Raab in autunno, ma poi si separerà nettamente: la commedia e il gioco a premi diventeranno formati a sé stanti.

E adesso?

RTL ha fatto molti tentativi, ha investito con coraggio e ha imparato molto nel processo. La consapevolezza: Stefan Raab non è più un garante degli ascolti. Almeno non in uno show che vuole più di quanto possa fare. Ma: Raab è qui per restare. RTL crede ancora in lui. E forse è proprio questa - la riduzione all'essenziale - la migliore occasione per un vero ritorno. Senza un ibrido. Senza un milione di euro.

Semplicemente Raab.

