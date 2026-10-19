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«Non esiste il non si può»: un modder porta il DLSS completo sulle schede AMD

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 19.10.2026

Chi vuole il DLSS ha bisogno di una scheda Nvidia, e chi vuole il FSR più recente, di una Radeon attuale. Questo è stato finora il tenore dei produttori. Che le cose possano andare diversamente lo dimostra ora un modder. E tutto da solo.

Daniel Blanco ha ampliato notevolmente il suo progetto "DLSS-NR on AMD". A settembre, inizialmente, funzionava "solo" il DLSS 5 Neural Rendering sulle schede Radeon. La versione Alpha 0.8.0, rilasciata il 17 ottobre, porta ora quasi l'intero stack DLSS sulle GPU AMD: DLSS 4.5 Super Resolution, Ray Reconstruction e Frame Generation con fino a quattro volte la multi-frame generation. Inoltre, è incluso FSR 4.1.1, in modo che la mod non dipenda dal driver. Il tutto viene installato tramite il nuovo mod manager NeuralHub, che riconosce automaticamente i giochi.

È importante sapere che non si tratta del codice di Nvidia su hardware AMD. Secondo lo sviluppatore, ha reimplementato i runtime DLSS da zero con i propri kernel HIP, quindi in modo nativo senza uno strato di traduzione. Tuttavia, devi fornire tu stesso le DLL di Nvidia.

Sono supportate tre generazioni di Radeon. RDNA 4 e RDNA 3 ottengono la gamma completa di funzioni, mentre per RDNA 2 il supporto è ancora sperimentale e limitato al Neural Rendering. L'obiettivo dello sviluppatore è ambizioso: un giorno, con una RX 9070 XT, si dovrebbe raggiungere le prestazioni DLSS di una RTX 5070 Ti.

Secondo Blanco, la qualità dell'immagine dovrebbe avvicinarsi molto a quella del DLSS sulle schede Nvidia, ma "alcuni effetti" non funzionano ancora al 100 percento. I resoconti pratici finora sono contrastanti. Un utente Reddit afferma di non aver misurato alcuna perdita di prestazioni in Cyberpunk 2077 con path tracing a 1440p su una RX 9070 XT. Altri perdono fino al 25 percento dei FPS. Inoltre, la mod funziona solo nei giochi DirectX 12 su Windows 11. Il software anti-cheat la blocca.

Resta da vedere se il progetto uscirà mai dallo stato di Alpha. Tuttavia, dimostra che i limiti hardware delle funzionalità di upscaling non sono così rigidi come i produttori vorrebbero far credere. Il fatto che un singolo sviluppatore sia sufficiente per questo probabilmente non sarà accolto molto bene né da Nvidia né da AMD.

Immagine di copertina: Hardware Unboxed

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