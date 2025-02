Novità e trend 23 2

Nintendo termina il programma di premi nel negozio online di Switch

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 18.2.2025

I famosi "Punti Oro My Nintendo" nell'eShop di Switch presto non ci saranno più. Il programma di ricompense verrà cancellato senza essere sostituito.

In una notizia su "My Nintendo", l'azienda giapponese annuncia che il sistema di ricompense dei Punti Oro su Switch sarà cancellato a partire dal 25 marzo.

I Punti Oro sono un popolare sistema di ricompense dell'eShop di Nintendo. È stato originariamente introdotto per motivare gli utenti di Switch ad acquistare giochi digitali. Ricevi fino al cinque percento del prezzo di acquisto sotto forma di Punti Oro. Se acquisti un gioco in edizione fisica, ricevi solo l'uno percento del prezzo di acquisto. Un punto corrisponde a un centesimo o a un centesimo di euro.

Puoi raccogliere i punti e utilizzarli per il tuo prossimo acquisto nell'eShop. Il sistema è stato particolarmente apprezzato per i titoli indie più piccoli e per gli acquisti in-game. Di tanto in tanto ho anche scaricato un gioco "gratuito" grazie ai punti.

Questa opzione sarà presto rimossa.

Fonte: Domagoj Belancic

I dettagli sulla fine dei punti oro

Dal 25 marzo non riceverai più Punti Oro per i titoli digitali appena acquistati nell'eShop. I preordini di giochi rilasciati dopo il 25 marzo saranno ancora premiati con Punti Oro fino al 24 marzo. I punti d'oro saranno ancora assegnati per i giochi fisici, a patto che vengano rilasciati entro il 24 marzo; i pre-ordini di giochi fisici lanciati dopo questa data non faranno più guadagnare punti.

La buona notizia è che i giochi digitali non sono più acquistabili.

La buona notizia è che puoi continuare a spendere i punti che hai già guadagnato nell'eShop anche dopo la fine del programma dei Punti Oro. Secondo Nintendo, infatti, questi sono ancora validi per dodici mesi dalla data di ricezione.

Preparazione per lo Switch 2?

La tempistica della fine dei Punti Oro suggerisce che il passaggio ha a che fare con il lancio dello Switch 2. Nintendo presenterà la console in dettaglio il 2 aprile e dovrebbe rilasciarla nel secondo trimestre dell'anno.

Novità e trend Nintendo presenta lo Switch 2 di Domagoj Belancic

Nel corso della transizione verso una nuova generazione di console, si può presumere che anche l'infrastruttura e il negozio online di Nintendo riceveranno un importante aggiornamento. Nintendo ha confermato in una FAQ che l'altrettanto popolare sistema di voucher dello Switch 1 non funzionerà sullo Switch 2. Questo sistema può essere utilizzato per acquistare due Switch. Questo sistema può essere utilizzato per acquistare due giochi per Switch a un prezzo ridotto. Nintendo non ha ancora confermato che il sistema di voucher di Switch 1 non funzionerà su Switch 2.

Nintendo non ha ancora annunciato un nuovo programma di ricompense o un'alternativa ai Punti Oro di Switch, né per Switch 1 né per Switch 2. Inoltre, non si sa ancora nulla di un'alternativa al programma di buoni sconto per Switch 2.

Immagine di copertina: Domagoj Belancic

Mi piace questo articolo! A 23 persone piace questo articolo