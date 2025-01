Nintendo presenta lo Switch 2

Nintendo ha presentato la console successore dello Switch in un breve video. Puoi trovare tutte le informazioni sulla Switch 2 qui.

Ecco la Switch 2! Con un post su X e un video su Youtube, Nintendo annuncia ufficialmente la sua nuova console:

Cosa c'è da sapere sul nuovo hardware

Qui troverai riassunte tutte le informazioni più importanti sullo Switch 2:

Cosa è cambiato fondamentalmente

? Nulla. Come il suo predecessore, la Switch 2 è un ibrido palmare-console. Puoi utilizzare il dispositivo sia in viaggio che nel nuovo ed elegante dock sulla TV.

Il nuovo dock con il logo Switch 2 e gli accessori del controller Switch.

Fonte: Nintendo

Quanto è grande la console?

La Switch 2 è notevolmente più grande della prima Switch. Il trailer non rivela nel dettaglio quanto sia più grande. Gli addetti ai lavori ipotizzano che sarà di circa 8 pollici - per fare un confronto: la Switch aveva un display da 6,2 pollici e il modello OLED più recente un display da 7 pollici.

Questa è la dimensione del vecchio Switch.

Fonte: Nintendo

Ecco quanto è grande il nuovo Switch.

Fonte: Nintendo

Come sono i nuovi Joy-Con?

Anche i Joy-Con sono notevolmente più grandi rispetto alle vecchie versioni. Tuttavia, la nuova versione non sembra essere più ergonomica: i controller sono piatti sul retro. Ora sono attaccati magneticamente alla console e agli accessori.

Il confronto delle dimensioni dei Joy-Con

Fonte: Nintendo

Viene data una mano di vernice chic con accenti sottili.

Bellissime combinazioni di colori.

Fonte: Nintendo

Nel breve video teaser, Nintendo sembra accennare alla nuova funzionalità di mouse dei Joy-Con. I piccoli controller hanno un sensore ottico per il mouse integrato tra i pulsanti magnetici SL e SR.

Nel trailer, i Joy-Con scivolano su una superficie piana: come verrà utilizzato il sensore del mouse nei giochi?

Fonte: Nintendo

Quali giochi sono stati annunciati?

Ufficialmente nessuno. È possibile vedere solo un breve frammento di un nuovo titolo "Mario Kart" con una nuova pista. Dovrai aspettare ancora un po' per avere maggiori informazioni (vedi sotto).

Yesss! Finalmente un nuovo Mario Kart.

Fonte: Nintendo

La console è compatibile con i giochi dello Switch 1?

Sì, la Switch 2 è in grado di riprodurre sia i giochi fisici che quelli digitali della Switch 1.

Eurra, la Switch 2 è completamente retrocompatibile.

Fonte: Nintendo

Quando uscirà la nuova console?

Nintendo indica solo il 2025 come periodo di lancio. Gli addetti ai lavori si aspettano un lancio a maggio o giugno 2025.

Maggiori dettagli?

Lo Switch 2 ha una porta USB-C aggiuntiva sulla parte superiore del dispositivo. Non è ancora chiaro a cosa serva. La console è dotata di un ampio cavalletto che può essere regolato con la stessa flessibilità del modello OLED.

La kickstand sembra stabile.

Fonte: Nintendo

Cosa non è stato ancora confermato?

Sappiamo ora che lo schermo è sicuramente più grande di quello dello Switch 1, ma se Nintendo utilizzerà un display LCD o OLED rimane per ora un mistero.

Non è chiaro nemmeno l'aspetto del nuovo controller Pro. Anche la funzione del misterioso tasto C dei Joy-Con (sotto il tasto Home) rimane un mistero. Anche le voci sull'implementazione di joystick a effetto Hall non sono state confermate.

Cosa fa il pulsante C (all'estrema destra)?

Fonte: Nintendo

Nintendo non ha ancora fornito alcuna informazione sul prezzo della console. Né sono stati rivelati dettagli sul funzionamento interno dello Switch.

Cosa succede ora?

Nel breve trailer non sono stati presentati giochi, ad eccezione di un breve scorcio di un nuovo "Mario Kart". Nintendo ha già annunciato una presentazione "Nintendo Direct" per il 2 aprile. Nel corso di questa presentazione verranno presentati ulteriori dettagli sull'hardware e sulla line-up di giochi. Nintendo ha già annunciato un "Nintendo Direct" per il 2 aprile.

Nintendo ha già annunciato diverse opportunità per giocare con lo Switch 2 alla fine di aprile. Tra le altre cose, la console sarà giocabile per il grande pubblico a Berlino dal 25 aprile al 27 aprile.

Uno sguardo al passato

È stato un lungo viaggio per i fan di Nintendo fino all'annuncio della Switch 2. La Switch ha ormai quasi otto anni. La Switch ha ormai quasi otto anni. Il doppio dell'età dell'ultima console di Nintendo, la Wii U. Con quasi 150 milioni di unità vendute, la Switch è la terza console di maggior successo di tutti i tempi, dopo il Nintendo DS (154 milioni) e la PS2 (160 milioni).

Le voci sul successore di Switch hanno iniziato a girare nell'ottobre 2021, in occasione del lancio del modello Switch OLED. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, Nintendo aveva inizialmente pianificato di rilasciare un modello "Pro" della Switch, con una potenza significativamente maggiore. A causa di problemi di approvvigionamento di semiconduttori, l'azienda avrebbe optato "solo" per un aggiornamento dello schermo OLED.

Da allora, le voci di corridoio si sono moltiplicate.

Da allora, le voci su un nuovo hardware Nintendo più potente si sono moltiplicate. Nel corso del tempo, le voci sul Pro si sono trasformate in quelle sullo Switch 2. Nelle ultime settimane e mesi, c'è stata una vera e propria valanga di leak sull'hardware della nuova console. Nintendo non si è lasciata impressionare e ha mantenuto il silenzio.

Dopo anni di congetture e speculazioni, i fan di Nintendo possono ora guardare al futuro con fiducia e aspettativa. Il mio corpo è pronto.