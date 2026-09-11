Nintendo Switch 2 avrà il VRR in modalità TV, ma per ora non ti serve a nulla
Con l'aggiornamento di sistema 23.0.0, Nintendo introduce a sorpresa il VRR per la modalità TV di Switch 2. La funzione riduce gli artefatti visivi e i rallentamenti, ma deve essere abilitata dagli sviluppatori per la maggior parte dei giochi.
Più di un anno dopo l'uscita di Switch 2, Nintendo introduce il Variable Refresh Rate (VRR), una funzione molto richiesta dalla community tecnica per la modalità TV. Nintendo aveva inizialmente annunciato la funzione prima del lancio della console, ma non l'aveva poi resa disponibile. La modalità portatile supporta il VRR fin dall'inizio.
Il VRR fa parte dell'aggiornamento software alla versione 23.0.0. Per utilizzarlo, è necessario un televisore o un monitor con supporto VRR.
Requisiti e limitazioni del VRR
A livello hardware, il VRR richiede l'aggiornamento della tua Switch 2 e del dock. Entrambi gli aggiornamenti si installano in Impostazioni > Sistema. Per l'aggiornamento del dock, la console deve essere inserita nella base.
Nonostante un televisore compatibile con il VRR, non tutti i giochi funzioneranno automaticamente meglio:
La funzione funziona solo con i giochi compatibili con il VRR in modalità TV. E al momento ce n'è solo uno: "Switch 2 Welcome Tour", un gioco che non è noto per la sua grafica impegnativa.
Anche se un gioco supporta già il VRR in modalità portatile, ciò non significa automaticamente che sia compatibile in modalità TV. Gli studi devono quindi rilasciare una patch per i loro giochi già pubblicati se si desidera che il gioco funzioni con il VRR. Tecnicamente, giochi come "Star Wars: Outlaws", "Elden Ring: Tarnished Edition" e "Cyberpunk 2077" potrebbero beneficiarne.
Puoi provare la nuova funzione in "Switch 2 Welcome Tour". Lì, la demo VRR contiene diversi scenari di confronto con cui è possibile comprendere l'effetto a diverse frequenze di fotogrammi.
L'aggiornamento porta ulteriori modifiche
Secondo le note della patch, ora è possibile un trasferimento completo della console tra due sistemi Switch 2. Puoi quindi trasferire i tuoi dati, inclusi profili utente e salvataggi, su un'altra console.
Per la chat di gioco ci sono nuove funzioni di comfort, come la visualizzazione delle chat a cui ti sei già unito in precedenza e l'avvio di una chat senza dover selezionare un amico. Inoltre, ora puoi modificare le dimensioni dello schermo durante una chat.
Inoltre, ora è possibile selezionare quali delle tue console possono utilizzare le schede software virtuali. E c'è anche una piccola novità nell'editor Mii: durante la modifica di un Mii, puoi riprodurre della musica. Nelle impostazioni rapide c'è un nuovo interruttore che consente di attivare la modalità Boost portatile. In questo modo, Switch 2 utilizza le impostazioni della modalità TV, consumando però anche più energia.
Si sente a casa sia davanti al PC da gaming che sull'amaca in giardino. È affascinata dall'Impero Romano, dalle navi container e dai libri di fantascienza, tra le altre cose. Fiuta soprattutto le ultime notizie dal settore IT e smart gadget.
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