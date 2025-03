Novità e trend 21 12

Nintendo rimuove per la prima volta un gioco dalla sua libreria retrò

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2025

Mai prima d'ora un gioco retrò era stato rimosso dal catalogo in offerta di Switch. La decisione su "Super Soccer" potrebbe annunciare una nuova prassi da parte di Nintendo e avere conseguenze a lungo termine per i proprietari di contenuti digitali.

Niente dura per sempre. Soprattutto non i videogiochi. Dobbiamo esserne consapevoli. Ora, per la prima volta, un gioco retrò della libreria online di Nintendo Switch è stato colpito. Il gioco in questione è "Super Soccer", pubblicato originariamente nel 1991 per il Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Il gioco di calcio sarà rimosso il 28 marzo 2025. Inizialmente la notizia riguardava solo il mercato giapponese. Poco dopo è stata diffusa la notizia che la rimozione sarebbe stata estesa anche ai mercati statunitense ed europeo. Nella libreria di giochi della mia collega Debbie non è ancora presente l'avviso.

L'utente di Reddit Caciulacdlac ha già pubblicato l'avviso che il gioco sarà rimosso dalla libreria online.

Fonte: Caciulacdlac / Reddit

La mia collega Debbie non ha ancora visto nulla di tutto ciò.

Fonte: Debora Pape

Nessun motivo specifico per la rimozione

Nintendo non ha fornito motivi specifici per questa decisione, ma si sospetta che gli accordi di licenza in scadenza o altre ragioni legali possano giocare un ruolo. Un motivo potrebbe essere che "Super Soccer" è stato pubblicato dalla stessa Nintendo in Occidente. In Giappone, invece, è stato lo sviluppatore del gioco, Human Entertainment, ad occuparsene. Tuttavia, questa società non esiste più. Tutte le proprietà intellettuali sono ora di proprietà di Spike Chunsoft.

Tuttavia, è possibile che il gioco sia stato pubblicato dalla stessa Nintendo in Occidente.

Tuttavia, resta certo che la libreria online di Nintendo Switch non è una collezione di video permanente. Anche coloro che hanno già scaricato il gioco non potranno più utilizzarlo.

"Super Soccer" è stato uno dei primi giochi a essere incluso nella libreria dei classici SNES del servizio online a pagamento di Nintendo Switch. Dal lancio del servizio nel 2018, Nintendo ha aggiunto continuamente nuovi giochi retrò. Attualmente ci sono circa 315 giochi su Switch Online, che coprono le librerie NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 e Sega Mega Drive / Genesis.

Critiche all'approccio di Nintendo, desiderio di Virtual Console

La decisione è stata anche criticata. Hideki Kamiya, noto sviluppatore di giochi e creatore di titoli come "Ōkami" e "Bayonetta", ha criticato l'approccio di Nintendo su X. Kamiya è un importante sostenitore della Virtual Console. Ha sottolineato che vorrebbe vedere il ritorno della Virtual Console, in quanto questo modello offre ai giocatori un maggiore controllo sulla propria libreria di giochi.

Per ora dobbiamo dire addio al gioco del calcio.

Fonte: Nintendo

La Virtual Console era un servizio disponibile su Wii, Nintendo 3DS e Wii U che permetteva ai giocatori di scaricare e giocare a giochi retro. A differenza del modello di abbonamento di Nintendo Switch Online, i giochi della Virtual Console potevano essere acquistati singolarmente e conservati in modo permanente. Molti fan preferivano questo modello perché non dipendevano da un abbonamento e potevano giocare anche senza una connessione a internet.

Immagine di copertina: Nintendo

