Nikon ZR: una fotocamera per il cinema a un prezzo competitivo

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.9.2025

Un giorno dopo Canon, anche Nikon presenta una nuova cinepresa compatta. Colpisce per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Solo l'alloggiamento minimalista potrebbe non piacere a tutti.

All'inizio del 2024, Nikon ha rilevato il produttore di cineprese RED. Ora la collaborazione sta dando i suoi frutti per la prima volta in un prodotto consumer: con la ZR, Nikon entra di prepotenza nel mercato delle cineprese compatte. È stata sviluppata da zero e si rivolge allo stesso gruppo target della Sony FX3.

Telecamera Nikon ZR Gehäuse

L'annuncio arriva solo un giorno dopo che anche Canon ha lanciato la sua prima fotocamera di questo tipo, la EOS C50.a href="/page/canon-eos-c50-attacco-frontale-alla-sony-fx3-39439"> - e il modello di Nikon ruba la scena a Canon sotto alcuni aspetti. Ha un sensore più veloce, uno stabilizzatore d'immagine e un display più grande, ma è comunque più piccola e più economica. Il prezzo di 2349 franchi o euro è una vera sfida. Tuttavia, a differenza di Canon, la fornitura non include una maniglia XLR per il trasporto.

Le dimensioni compatte sono possibili perché la fotocamera è priva di mirino, di raffreddamento attivo e di un'impugnatura insolitamente piccola per Nikon. In generale, il produttore ha ridotto il funzionamento all'essenziale. In alcune aree, però, il minimalismo assume caratteristiche strane. Ad esempio, la ZR dispone solo di una connessione micro-HDMI. Come secondo supporto di archiviazione (oltre alla CFexpress B), utilizza una scheda microSD con standard UHS-1, troppo lenta per l'archiviazione video ridondante.

Ci sono tre pulsanti programmabili e una leva per lo zoom nella parte superiore. Questo ti permette di controllare gli obiettivi power zoom e anche di zoomare digitalmente grazie alla risoluzione 6K.

Fonte: Nikon

Sensore parzialmente impilato della Z6III

Un sensore full-frame parzialmente impilato da 24 megapixel è utilizzato come elemento centrale. Si trova già nella Nikon Z6III e nella Panasonic Lumix S1II. Nel modello gemello, il sensore viene letto in modalità video 6K in meno di 10 millisecondi - un valore molto buono. Ciò significa che gli effetti di rolling shutter si verificano solo in situazioni estreme. Questo tempo di lettura veloce è un vantaggio rispetto alla Canon EOS C50 e alla Sony FX2, che utilizzano entrambe un sensore BSI da oltre 30 megapixel. Tuttavia, stando alle prime prove, anche il sensore della Canon è relativamente veloce (circa 15 millisecondi).

Il sensore della Nikon ZR offre video in formato RAW in 6K (6048 × 3402 pixel) con un massimo di 60 fotogrammi al secondo (FPS). Il 4K viene registrato fino a 60 FPS utilizzando il metodo di sovracampionamento; a 120 FPS, la fotocamera passa a un ritaglio di 1,5x. Secondo Nikon, la gamma dinamica del sensore è di 15 f-stop e l'ISO a doppio guadagno (800 e 6400 nel profilo log) dovrebbe garantire un buon comportamento in termini di rumore.

Il sensore parzialmente impilato è molto adatto per i video grazie al suo veloce tempo di lettura.

Fonte: Nikon

La collaborazione con RED è evidente nei colori: è possibile registrare video non solo nei consueti formati e profili Nikon, ma anche nel formato RAW del produttore di cineprese (.R3D) - a 12 bit, Log3G10 e RedWideGamutRGB. L'aspetto dovrebbe essere coerente con la RED V-Raptor e la RED Komodo. Oltre al profilo log, sono disponibili nove preset RED che riducono l'impegno richiesto per il color grading a scapito di una certa gamma dinamica.

Schermo gigante, buon autofocus

Oltre al prezzo, Nikon vuole distinguersi dalla concorrenza con qualcos'altro: Si dice che la ZR sia stata progettata in modo tale da non richiedere necessariamente una gabbia e un sacco di accessori. Il display da 4 pollici sul retro è il più grande di questa categoria di fotocamere e offre una risoluzione di 3,01 milioni di pixel (1280 × 800 pixel). La luminosità massima è di ben 1000 nit e copre lo spazio colore DCI-P3. Se desideri comunque un monitor esterno, dovrebbe esserci un ecosistema di gabbie altrettanto ampio di quello di Sony grazie alla collaborazione con SmallRig.

Il display da 4 pollici può essere aperto e ruotato.

Fonte: Nikon

Alla prova si vedrà se la mancanza di raffreddamento è uno svantaggio se vuoi registrare lunghi video sotto il sole. Secondo Nikon, la fotocamera si surriscalda a temperatura ambiente solo dopo 125 minuti di registrazione in 6K. Lo stesso valore si applica con un alimentatore esterno; in modalità batteria, la batteria cede dopo circa 95 minuti. La messa a fuoco automatica è un'ottima scelta.

Il sistema di autofocus con 299 punti di rilevamento di fase è identico a quello della Nikon Z6 III. Gli algoritmi offrono tutte le comodità moderne come il riconoscimento automatico di diversi soggetti (volti, occhi e corpi, veicoli e aerei, cani, gatti e uccelli) e il tracciamento degli oggetti. Lo stabilizzatore d'immagine compensa le vibrazioni della fotocamera su cinque assi fino a otto livelli di esposizione. La ZR può registrare il suono in formato float a 32 bit. Nikon lancerà anche un microfono shotgun compatto che sfrutta i contatti digitali della nuova slitta a contatto caldo.

Microfono Nikon Shotgun Microphone ME-D10

La Nikon ZR costa 2349 franchi o euro. Sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre.

Immagine di copertina: Nikon

