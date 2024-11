Nikon Z50II: fotocamera economica con autofocus di alto livello

Grazie a un nuovo processore, la fotocamera economica di Nikon sembra avere un autofocus di alto livello e una migliore qualità dell'immagine. Offre anche altre solide funzioni e un facile accesso a vari aspetti dell'immagine.

Con la Z50II, Nikon porta la sua fotocamera mirrorless più economica allo stato dell'arte. Come il suo predecessore, ha un sensore APS-C con una risoluzione di 21 megapixel. Anche il corpo macchina rimane lo stesso. L'autofocus e il processore d'immagine sono nuovi. Nikon ha anche dotato la fotocamera entry-level di alcune caratteristiche del settore professionale. Purtroppo manca ancora un sensore stabilizzato, in linea con la fascia di prezzo.

Gran parte dell'innovazione è da attribuire al processore Expeed 7. Si dice che sia dodici volte più potente. Si dice che sia dodici volte più potente del chip precedente. Ciò consente, ad esempio, una migliore riduzione del rumore alle alte sensibilità e un avvio rapido.

Il miglioramento dell'autofocus è stato apportato anche alla fotocamera.

Il sistema di autofocus migliorato è dotato di una funzione di riconoscimento delle scene che, secondo Nikon, è pari a quella della Z9. La Z50II è dotata di tracciamento 3D e riconosce persone (occhi, volti, corpi), uccelli, gatti, cani, auto, moto, biciclette, treni e aerei.

Per essere una fotocamera economica, la Z50II ha buone caratteristiche.

La velocità di scatto continuo è di 30 fotogrammi al secondo (FPS) con otturatore elettronico. Tuttavia, è probabile che si verifichino effetti di rolling shutter a causa del sensore non particolarmente veloce. Tuttavia, 11 FPS sono ancora possibili con un otturatore meccanico. La fotocamera dispone anche della funzione di cattura a sgancio anticipato.

Il mirino elettronico ha la stessa risoluzione di prima (2,36 milioni di pixel), ma si dice che sia due volte più luminoso. Come il suo predecessore, la Nikon Z50II ha un flash incorporato. Con un peso di 550 grammi, compresi scheda di memoria e batteria, è leggera e compatta. Tuttavia, si dice che il corpo macchina sia ergonomico. Anche gli esperti di Nikon dovrebbero orientarsi subito tra i comandi, rendendo la Z50II adatta come seconda fotocamera.

Accesso diretto ai vari look delle immagini

Siccome la Z50II è destinata, tra l'altro, ai principianti, Nikon ha puntato sulla semplicità di utilizzo. Per questo motivo, accanto al pulsante di scatto, è presente un pulsante dedicato "Controllo immagine". Questo pulsante consente di accedere direttamente a diverse modalità di immagine per foto e video. Queste possono essere gestite e organizzate individualmente. È inoltre possibile scaricare ulteriori look di immagini tramite l'accesso gratuito a Nikon Imaging Cloud.

La Z50II è particolarmente adatta al vlogging.

La Z50II è la prima fotocamera Nikon Z a offrire una modalità per le presentazioni dei prodotti. La fotocamera sposta automaticamente la messa a fuoco dal viso al prodotto quando questo viene tenuto in mano. La qualità dei video è buona per una fotocamera economica: il 4K a 30 FPS è sottocampionato rispetto alla risoluzione completa di 5,6K. Con 60 FPS, il sovracampionamento viene omesso e si rende necessario un ritaglio. La Nikon Z50 è una fotocamera economica.

La Nikon Z50II costerà 999 franchi al momento del lancio sul mercato e sarà disponibile dal 21 novembre - anche in tre versioni di kit: DX 16-50 f/3.5-6.3 VR, DX 16-50 VR + 50-250 VR e DX 18-140 VR.