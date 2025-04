Novità e trend 9

Nikon Z5 II: aggiornamento per la fotocamera full-frame entry-level

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 3.4.2025

La fotocamera più economica di Nikon con un sensore di grandi dimensioni costa più del suo predecessore, ma ha molte caratteristiche professionali. In pratica è una Zf senza il design retrò.

La Z5II è la seconda edizione della fotocamera entry-level a pieno formato di Nikon. Eredita alcuni componenti dai modelli più costosi. A differenza della Z6III con il suo sensore parzialmente impilato, la Z5II è ancora basata su un normale sensore retroilluminato (BSI).

Il sensore è quello già noto della Z6II o della Zf. In questo caso offre una solida qualità d'immagine con un buon comportamento in termini di rumore e un'ampia gamma dinamica. La risoluzione di 24 megapixel non è molto alta per gli standard odierni, ma è sufficiente nella maggior parte dei casi.

Nuovo processore e autofocus

La Z5II fa i maggiori progressi rispetto al suo predecessore in termini di autofocus. È dotata dello stesso sistema che si trova nei modelli di punta come la Z8, compreso il processore Expeed 7. La fotocamera riconosce occhi, volti e ogni tipo di soggetto. Puoi scegliere tu stesso il soggetto o lasciarlo in modalità automatica.

Secondo Nikon, la Z5II dovrebbe mettere a fuoco il 68 percento più velocemente della Z5. Tuttavia, non devi aspettarti una velocità pari a quella della Z8. Con il suo sensore impilato, la Z5II si colloca comunque in un livello superiore.

La Nikon Z5II misura 134 × 100,5 × 72 mm e pesa 700 grammi.

Fonte: Nikon

Questo vale anche per i video. In questo caso, i normali sensori BSI hanno lo svantaggio di essere letti più lentamente, il che può portare a effetti di rolling shutter. La Z5II filma in 4K fino a 60 FPS. Tuttavia, è necessario un ritaglio di 1,5x per ottenere un'elevata frequenza di fotogrammi.

Mirino luminoso, buon stabilizzatore

La Z5II utilizza lo stesso stabilizzatore d'immagine della Nikon Zf. Secondo il nuovo metodo di misurazione CIPA, compensa fino a 7,5 f-stop: un valore molto buono. Anche il mirino elettronico con una risoluzione di 3,69 milioni di pixel è accettabile per questa fascia di prezzo. È notevolmente più luminoso (3000 nits) rispetto a quello della prima Z5 (1000 nits).

Il display pieghevole e ruotabile ha una risoluzione maggiore rispetto al suo predecessore.risoluzione più alta del suo predecessore

Fonte: Nikon

Non ci sono punti deboli nemmeno nelle altre caratteristiche: La Z5II ha due slot per schede SD, è resistente alle intemperie e gestisce 30 fotogrammi al secondo (FPS) con un otturatore elettronico. Con un otturatore meccanico, riesce comunque a registrare 11 FPS. Opzionalmente, puoi anche registrare le immagini prima che l'otturatore venga rilasciato utilizzando la funzione "PreCapture". Il display da 3,2 pollici sul retro ha una risoluzione di 2,1 milioni di pixel. Può essere ripiegato e ruotato.

La Nikon Z5II sarà presto disponibile per il pre-ordine. Sarà disponibile a partire dalla fine di aprile e costerà 1899 franchi o euro.

Immagine di copertina: Nikon

