Nikon presenta il nuovo 70-200mm F2.8

Nikon NIKKOR Z 70-200 mm f/2,8 VR S II
Nikon Z, Full frame
Si dice che il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II sia più nitido e veloce del suo predecessore. È anche il più leggero del suo genere - e il più costoso.
Dopo il 24-70mm, Nikon porta allo stato dell'arte il secondo obiettivo della «Holy Trinity» all'attuale stato dell'arte: il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II è significativamente più leggero del suo predecessore. È inoltre dotato del più veloce motore a bobina mobile «Silky Swift» (SSVCM) e di un morsetto per treppiede compatibile con Arca-Swiss.
L'obiettivo pesa 998 grammi - 372 grammi o il 27 percento in meno rispetto alla prima versione (1360 grammi). Ciò significa che il teleobiettivo veloce di Nikon è anche leggermente più leggero delle sue controparti di Sony (1045 grammi) e Canon (1070 grammi). Con una lunghezza di 208 millimetri, ha circa le stesse dimensioni del modello di Sony (200 mm), mentre il design retrattile di Canon è leggermente più compatto in modalità di trasporto (146 mm). Nikon adotta uno zoom interno, che ha il vantaggio di non far entrare polvere o acqua.
Il peso ridotto è il risultato di un design ottico rivisto. Il nuovo obiettivo è composto da 18 elementi in 16 gruppi, ovvero tre elementi in meno rispetto al vecchio Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S. In linea con il segmento di prezzo, Nikon utilizza i suoi rivestimenti più elaborati per evitare riflessi e immagini fantasma. In generale, si dice che il nuovo teleobiettivo sia più nitido del suo predecessore e che offra un bokeh più armonioso grazie alle undici lamelle di apertura. La distanza di messa a fuoco più ravvicinata è di 38 centimetri a 70 millimetri e di 80 centimetri a 200 millimetri, con una scala di riproduzione di 0,3.
Secondo il produttore, lo stabilizzatore d'immagine integrato compensa mezzo stop in più rispetto al vecchio modello, per un totale di sei. Il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II è sigillato alle intemperie e compatibile con i teleconvertitori Nikon. Al momento del lancio costa ben 3349 franchi o euro, circa 1000 franchi in più rispetto al modello predecessore. La nuova versione dovrebbe essere disponibile a metà marzo.
