Novità e trend 17 8

Nikon presenta il nuovo 70-200mm F2.8

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 24.2.2026

Si dice che il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II sia più nitido e veloce del suo predecessore. È anche il più leggero del suo genere - e il più costoso.

Dopo il 24-70mm, Nikon porta allo stato dell'arte il secondo obiettivo della «Holy Trinity» all'attuale stato dell'arte: il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II è significativamente più leggero del suo predecessore. È inoltre dotato del più veloce motore a bobina mobile «Silky Swift» (SSVCM) e di un morsetto per treppiede compatibile con Arca-Swiss.

Obiettivo Nuovo CHF 3349.– Nikon NIKKOR Z 70-200 mm f/2,8 VR S II Nikon Z, Full frame

L'obiettivo pesa 998 grammi - 372 grammi o il 27 percento in meno rispetto alla prima versione (1360 grammi). Ciò significa che il teleobiettivo veloce di Nikon è anche leggermente più leggero delle sue controparti di Sony (1045 grammi) e Canon (1070 grammi). Con una lunghezza di 208 millimetri, ha circa le stesse dimensioni del modello di Sony (200 mm), mentre il design retrattile di Canon è leggermente più compatto in modalità di trasporto (146 mm). Nikon adotta uno zoom interno, che ha il vantaggio di non far entrare polvere o acqua.

Il 70-200 di Nikon è l'obiettivo più leggero della sua categoria - e anche il più lungo.

Fonte: Nikon

Il peso ridotto è il risultato di un design ottico rivisto. Il nuovo obiettivo è composto da 18 elementi in 16 gruppi, ovvero tre elementi in meno rispetto al vecchio Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S. In linea con il segmento di prezzo, Nikon utilizza i suoi rivestimenti più elaborati per evitare riflessi e immagini fantasma. In generale, si dice che il nuovo teleobiettivo sia più nitido del suo predecessore e che offra un bokeh più armonioso grazie alle undici lamelle di apertura. La distanza di messa a fuoco più ravvicinata è di 38 centimetri a 70 millimetri e di 80 centimetri a 200 millimetri, con una scala di riproduzione di 0,3.

Il teleobiettivo professionale è sigillato contro polvere e spruzzi d'acqua.

Fonte: Nikon

Secondo il produttore, lo stabilizzatore d'immagine integrato compensa mezzo stop in più rispetto al vecchio modello, per un totale di sei. Il Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S II è sigillato alle intemperie e compatibile con i teleconvertitori Nikon. Al momento del lancio costa ben 3349 franchi o euro, circa 1000 franchi in più rispetto al modello predecessore. La nuova versione dovrebbe essere disponibile a metà marzo.

Immagine di copertina: Nikon

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo







