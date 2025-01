Netflix conferma una nuova edizione di "La nostra piccola fattoria

Gli Ingalls stanno per tornare sul grande schermo. Netflix sta adattando la nuova edizione de "La nostra piccola fattoria" basata sugli omonimi libri di Laura Ingalls Wilder.

Dopo oltre 40 anni, la popolare serie televisiva "La nostra piccola fattoria" sta per tornare. Netflix ha ufficialmente confermato che una nuova puntata della serie è in lavorazione. La serie originale, andata in onda dal 1974 al 1983, era basata sui libri semi-biografici di Laura Ingalls Wilder e raccontava la storia della famiglia Ingalls nel West americano alla fine del XIX secolo. La Wilder scrisse la serie di libri per bambini "La piccola casa nella prateria" durante la Grande Depressione negli Stati Uniti (1929-1941).

Dettagli sulla nuova edizione

Il remake sarà diretto da Rebecca Sonnenshine in qualità di showrunner e produttore esecutivo. L'attrice ha già lavorato a serie di successo come "The Boys" e "Vampire Diaries". Netflix intende dare una nuova interpretazione e una profondità emotiva alla serie per attirare sia i nuovi fan che quelli già esistenti.

Tuttavia, non devi aspettarti una nuova "American Primeval" dalla serie familiare. Come spettatore, puoi aspettarti altre storie commoventi, forti valori familiari e approfondimenti storici sulla vita nel XIX secolo. La serie originale offriva un mix di dramma, avventura e lezioni morali.

Mi sono innamorata profondamente di questi libri quando avevo cinque anni. Mi hanno ispirato a diventare scrittrice e regista e sono onorata ed entusiasta di adattare queste storie per un nuovo pubblico. Rebecca Sonnenshine

Non sono ancora noti i dettagli sul cast e sulla data di inizio della serie. Tuttavia, la produzione è nelle prime fasi di sviluppo e si attendono ulteriori informazioni nei prossimi mesi. Tra l'altro, l'attore originale che interpretava il protagonista Charles Ingalls, Michael Landon, è morto nel 1991. Tutti gli altri membri della famiglia Ingalls originale sono ancora in vita.

Oltre a Sonnenshine, i produttori esecutivi della serie sono Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox e Susanna Fogel. Il padre di Trip Friendly, Ed Friendly, ha prodotto il film per la TV "Our Little Farm" nel 1974 e successivamente la serie.

Il successo della serie originale

Sia la serie di libri per bambini che la serie originale "La nostra piccola fattoria" ebbero un enorme successo. Sono state vendute oltre 73 milioni di copie della serie di libri in almeno 27 lingue in oltre 100 paesi. E la serie originale continua a godere di popolarità. Secondo Nielsen, la serie ha registrato 13,25 miliardi di minuti di visione solo negli Stati Uniti lo scorso anno. In confronto, la serie di successo di Amazon Prime "Fallout" ha raggiunto 11,95 miliardi di minuti nello stesso periodo.

Al momento è possibile vedere la serie originale in streaming su MGM+ a pagamento. Inoltre, i vecchi episodi vengono regolarmente trasmessi sul canale tedesco Sat.1 Gold e su Warner TV Serie. I singoli episodi sono disponibili gratuitamente anche su Joyn.