Netflix affronta l'acquisizione da parte di Warner Bros: cosa significa ora?

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 5.12.2025

Netflix acquista Warner Bros. e HBO. Un'offerta delle dimensioni di un titano che scuoterà il mercato globale dello streaming e forse creerà la più grande potenza mediatica dagli inizi di Hollywood.

Allo stesso tempo ho scritto che il lancio di HBO Max in Svizzera sembrava un «clusterfuck straordinariamente organizzato». Oggi lo sappiamo: Il pasticcio è ora globale. Netflix ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Warner Bros, che comprende HBO e l'intero catalogo cinematografico di Warner. Prezzo di acquisto: 82,7 miliardi di dollari.

In altre parole, il mercato globale dello streaming sta per subire la più grande trasformazione che abbia mai visto.

Ecco cosa promette Netflix

Netflix sottolinea nell'annuncio ufficiale che intende continuare a gestire Warner Bros. «nella sua forma attuale». Ciò significa che gli studi Warner Bros. rimarranno al loro posto, i film continueranno a essere realizzati e tutte le produzioni precedentemente pianificate proseguiranno. Allo stesso tempo, uno dei cataloghi più preziosi dell'intera storia del cinema passerà nelle mani del più grande servizio di streaming del mondo.

Questo non comprende solo classici come «Casablanca», «Inception» o «Citizen Kane». Ma anche i franchise miliardari «Harry Potter», «Il Signore degli Anelli», l'intero universo DC e, soprattutto, il catalogo televisivo forse più prestigioso degli ultimi tre decenni: HBO. «I Soprano», «The Wire», «Game of Thrones», «Succession», «The Last of Us», «IT» - tutto questo sarà di proprietà di Netflix in futuro.

Netflix parla di «più scelta», «più valore» e «più opportunità per i creatori». Dietro queste formulazioni di PR si nasconde soprattutto una cosa: la prospettiva di un servizio di streaming che in futuro avrà quasi tutto ciò che conta nelle immagini in movimento. E sinergie per miliardi che Netflix sta già valutando.

Cosa dice Warner Bros. Discovery

David Zaslav, CEO di Warner, vende l'offerta come una fusione di due giganti della narrazione «» . In realtà, Warner doveva vendere. Il gruppo era fortemente indebitato, mancava di una direzione strategica ed era bloccato da anni in una fase di ristrutturazione.

La divisione in due società - «Discovery Global» per i canali televisivi lineari come CNN, TNT Sports, Discovery ed Eurosport, «Warner Bros.» per il suo studio cinematografico e HBO - era già un tentativo di rendere l'azienda più attraente per gli investitori. Ora l'acquisizione da parte di Netflix sembra un colpo di liberazione o la fine di un'era che renderà Netflix ancora più un monopolio dell'intrattenimento.

Dipende da quale prospettiva la guardi.

Questo è il (più grande) punto dolente

Questa offerta rende Netflix probabilmente il proprietario di contenuti più potente dell'intrattenimento moderno. Nessun altro fornitore riunisce sotto lo stesso tetto le serie di prestigio più influenti del nostro tempo, i classici più iconici della storia del cinema, franchise di successo dal valore miliardario e un ecosistema di streaming estremamente redditizio con centinaia di milioni di abbonati.

In altre parole, non c'è mai stata prima d'ora una tale concentrazione di potere nel settore del cinema e delle serie, che terrà impegnati per anni gli investigatori dell'antitrust negli Stati Uniti, in Europa e in altri importanti mercati del mondo. E comunque, prima che l'acquisizione sia effettivamente completata, sono necessari anche lo scorporo dei canali televisivi di Warner (previsto per il terzo trimestre del 2026) e l'approvazione degli azionisti di Warner. Netflix stessa si aspetta che l'acquisizione sia completata.

Netflix stessa prevede che il processo richiederà circa 12-18 mesi. L'acquisizione sarà quindi completata non prima della fine del 2026 e forse non prima della metà del 2027. Solo allora titoli come «White Lotus» o «Euphoria» passeranno ufficialmente a Netflix. Fino ad allora, lo status quo rimarrà, compreso HBO Max in Svizzera.

E tutti gli altri?

Per alcuni fornitori le cose non sono affatto rosee. Sky Europe perde il suo marchio di prestigio più importante con HBO e dovrà reinventarsi come aggregatore. Paramount+ perde un potenziale partner per la fusione e rischia di scivolare ancora più in basso nel mercato.

Disney+, invece, rimane stabile con il suo portafoglio unico (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel), ma anche un po' isolato. Amazon e Apple, invece, possono sedersi e rilassarsi: Entrambe sovvenzionano lo streaming attraverso le loro attività principali - Apple attraverso il suo hardware e il bundle di servizi «Apple One», Amazon attraverso «Prime». Lo streaming è un'attrazione, non un centro di profitto obbligatorio.

Quindi la nuova realtà è che se non fosse già Netflix, il gigante dello streaming diventerebbe davvero un titano del cinema e dello streaming dopo l'acquisizione di Warner Bros. e HBO, mentre tutti gli altri dovrebbero riposizionarsi - o unire le forze.

Un mercato dello streaming che era già traballante sta ora vivendo una vera e propria frana. E noi ci siamo proprio nel mezzo.

