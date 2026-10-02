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(N)essun pesce d'aprile: la tastiera a nastro trasportatore di Google

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 2.10.2026

Invece di muovere le dita sulla tastiera, le lettere rotolano semplicemente verso di te: Google Japan presenta una folle tastiera a nastro trasportatore.

Qualche tasto in più o in meno: il noto layout della tastiera non è cambiato molto negli ultimi decenni. Il team di sviluppo giapponese della tastiera Gboard di Google vede questo come una sfida e presenta continuamente invenzioni di tastiere haarsträubende innovative. L'ultima svolta: una tastiera a nastro trasportatore, su cui le file di tasti ruotano continuamente. L'idea è semplice: i tasti arrivano alle tue dita, invece che le tue dita ai tasti.

La tastiera è posizionata verticalmente e contiene quattro nastri mobili, su ciascuno dei quali sono disposti 29 tasti. I nastri trasportano i tasti verso il basso in un ciclo infinito e tu devi solo toccarli al momento giusto. Nel relativo post sul blog, Google definisce questo concetto una «svolta copernicana», in cui tu sei al centro. Nessuna lettera viene più respinta, afferma un'entusiasta collaboratrice nel video di presentazione, rallegrandosi dello «spirito cosmopolita» della tastiera.

Potrebbe seguire una versione della tastiera con una velocità del nastro trasportatore decisamente superiore per una produttività ancora maggiore durante la scrittura. Google sta inoltre valutando una variante più piccola per i telefoni cellulari e una sintesi vocale in cui i tasti che scorrono vengono letti ad alta voce.

Questa tastiera mira a rivoluzionare l'inserimento del testo.

Fonte: Google

La tastiera a nastro trasportatore non è in vendita. Tuttavia, per tutti coloro che sono abbastanza folli da volerla provare, Google mette a disposizione una guida gratuita per costruirla su Github.

Pesce d'aprile il 1° ottobre

La presentazione della tastiera è avvenuta il 1° ottobre e non è un caso: nel formato data anglosassone 10/1, il giorno è un riferimento alla tastiera a 101 tasti. Questa cosiddetta tastiera MF2 è considerata lo standard nel mondo anglofono dal 1985. E forse è una pura coincidenza, ma il 1° ottobre è anche il giorno più lontano dal 1° aprile: niente potrebbe sottolineare meglio la serietà di un progetto di questa data. Google Japan è un burlone.

Naturalmente, la tastiera a nastro trasportatore non è seria. L'idea si aggiunge ad altri audaci concetti di tastiera del team Gboard, come una tastiera a disco combinatore, una tastiera con più di 1000 tasti disposti su una batteria e una tastiera a un solo tasto per l'alfabeto Morse. Molti di questi vengono presentati il 1° ottobre.

Immagine di copertina: Google

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