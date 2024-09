Multa da un miliardo di euro: l'Irlanda deve chiedere ad Apple soldi che non ha nemmeno voluto

Dopo diversi procedimenti, dopo otto anni è ormai chiaro: Apple deve pagare le tasse arretrate in Europa. Anche a Google verrà chiesto di pagare: L'azienda ha abusato ancora una volta del suo potere di mercato. Le multe ammontano a miliardi.

Le ruote della giustizia macinano lentamente, ma macinano. Dopo ben otto anni da quando la Commissione UE ha ordinato ad Apple di pagare le tasse arretrate, queste sono finalmente dovute.

Profitti non tassati correttamente

Nel 2016, la Commissione UE è giunta alla conclusione che l'accordo fiscale tra Apple e la Repubblica d'Irlanda - dove Apple ha la sua sede europea - non è legalmente valido. Si tratta di un aiuto di Stato vietato. Nel 2020, questa accusa è stata respinta da un tribunale dell'UE. La Commissione non era stata in grado di dimostrare sufficientemente la sua accusa.

Apple ha problemi legali in Europa.

Fonte: Shutterstock

La sentenza è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea (CGE). Questa volta con successo. Apple deve restituire 13 miliardi di euro per gli anni dal 1991 al 2007. Più gli interessi di un importo sconosciuto. Apple non ha assegnato alla filiale irlandese una certa parte dei suoi profitti generati in Europa ai fini fiscali.

Apple ha già pagato le tasse sui profitti negli USA

Apple non è soddisfatta della sentenza. Secondo l'azienda, non era chiaro che queste tasse sarebbero dovute andare allo Stato irlandese. Il diritto tributario internazionale prevede la tassazione negli Stati Uniti. Apple si era attenuta a questo principio. La Commissione UE sta ora cercando di cambiare le regole in modo retroattivo. Nel frattempo, il governo irlandese ha annunciato di rispettare la sentenza. L'Irlanda è ora obbligata a richiedere ad Apple il pagamento delle imposte arretrate, anche se lo stesso Stato ha stipulato un accordo fiscale con Apple.

Google favorisce i propri servizi

C'è voluto quasi lo stesso tempo di Apple per arrivare a una sentenza definitiva nella disputa legale tra Google e la Commissione UE. Il caso riguarda il servizio di comparazione prezzi Google Shopping. Nel 2017 la Commissione UE ha imposto a Google una multa di 2,4 miliardi di euro.

Sarà costoso per Google.

Fonte: Google

L'azienda ha posizionato il proprio servizio di comparazione prezzi davanti a quelli dei concorrenti nella pagina dei risultati di ricerca. Lo ha fatto in un modo che ha violato la legge sulla concorrenza: Non solo il servizio si posizionava sempre in cima, ma era anche l'unico a essere pubblicizzato con immagini e testo. I risultati di ricerca degli altri servizi apparivano solo più in basso, sotto forma di link. Questo significava che il servizio di ricerca di cui sopra si trovava sempre in cima alla classifica. Questo significa che il servizio prezzi di Google veniva cliccato più spesso degli altri. Questo è il parere della Commissione UE. Questo è un problema nella misura in cui i concorrenti dipendono dal traffico di dati provenienti dalla ricerca di Google per essere economicamente competitivi. Google ha quindi abusato della sua posizione di mercato dominante.

Google ha prima intrapreso un'azione legale contro queste multe davanti a un tribunale dell'UE e successivamente davanti alla Corte di Giustizia Europea, perdendo entrambe le volte. Il tribunale ha stabilito che il trattamento preferenziale dei propri beni e servizi non costituisce in generale un abuso di mercato. Tuttavia, "alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso", il comportamento di Google è stato discriminatorio.

Anche Google è insoddisfatta

A differenza della commissaria UE Margrethe Vestager, che si è detta soddisfatta della sentenza, Google è delusa. I californiani sottolineano che la sentenza "si basa su una serie di fatti molto specifici che sono stati continuamente modificati dal 2017 per soddisfare i requisiti delle autorità". Inoltre, l'approccio di Google ha portato a miliardi di clic per un totale di oltre 800 servizi di comparazione.

Google non può cambiare la sentenza. Infatti, l'azienda sta affrontando ulteriori problemi: la prossima settimana, un tribunale deciderà se l'azienda ha anche abusato del suo potere di mercato nella pubblicità sui motori di ricerca con "AdSense for Search". Questo comporta una multa di 1,49 miliardi di euro. Anche la Commissione UE è parte in causa in questo caso.