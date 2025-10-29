Mozilla
Novità e trend
61

Mozilla alla prova della ricerca anonima in Firefox

Florian Bodoky
29.10.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Firefox è alla prova di un nuovo modo di fare ricerca: i risultati appaiono direttamente nella barra degli indirizzi, in modo più veloce e protetto grazie all'OHTTP.

A cosa dovrebbe servire questa funzione?

La ricerca istantanea criptata fa parte di un tentativo più ampio di creare alternative rispettose della privacy ai polipi di dati e ai meccanismi di protezione esistenti.

Risultati di ricerca con un design diverso

Immagine di copertina: Mozilla

A 6 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu. 

Sicurezza
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti