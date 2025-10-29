Mozilla alla prova della ricerca anonima in Firefox

Mozilla sta lavorando a una nuova funzione di ricerca per Firefox che visualizza i risultati della ricerca direttamente nella barra degli indirizzi. In questo modo gli utenti potranno vedere suggerimenti e risposte mentre digitano, senza dover richiamare un motore di ricerca. Il test è stato avviato negli Stati Uniti e la funzione sarà introdotta gradualmente nel corso del prossimo anno.

La nuova ricerca istantanea è stata progettata per rendere le tue ricerche più veloci e garantire allo stesso tempo una maggiore protezione dei dati. Si basa sul protocollo di crittografia Oblivious HTTP (OHTTP). L'OHTTP separa la connessione tra l'utente e il provider di ricerca.

In concreto: un server relay trasmette la query dell'utente al provider di ricerca, ma non conosce il contenuto della query di ricerca altroché la crittografia. Il provider di ricerca, invece, vede il testo della ricerca ma non riceve alcuna informazione sul mittente, come ad esempio il tuo indirizzo IP. In questo modo, Mozilla vuole garantire che né il provider di ricerca né il server conoscano il contenuto della tua query di ricerca e allo stesso tempo la tua identità. Questa soluzione non divulga alcun dato, né per scopi pubblicitari né per altro.

I risultati vengono visualizzati direttamente nella barra - in forma anonima.

Fonte: Mozilla

Oltre alla crittografia, Firefox è alla prova di un nuovo design dei risultati «» . In futuro, quando entrerai nella barra degli indirizzi, vedrai i risultati diretti nella barra stessa, come siti web, luoghi e simili. Il test negli Stati Uniti dovrebbe mostrare come questo nuovo design verrà accolto dagli utenti. Secondo Mozilla, l'introduzione al di fuori degli Stati Uniti avverrà solo quando la funzione soddisferà i requisiti di Mozilla stessa. Quando sarà il momento, potrà essere attivata tramite «about:config». Per farlo, imposta il valore «browser.urlbar.quicksuggest.online.enabled» su «true».

