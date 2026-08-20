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Momentum 5 True Wireless: Sennheiser setzt auf Akkutausch

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 20.8.2026

Dopo oltre due anni, Sennheiser presenta i suoi nuovi auricolari in-ear ad alta risoluzione. La batteria a lunga durata è sostituibile e il suono è senza perdite.

L'ultima volta che Sennheiser ha menzionato il termine «Momentum True Wireless» è stato al CES 2024. Dopo due anni e mezzo, la casa audio tedesca lancia ora il successore, Momentum 5 True Wireless. Oltre alle innovazioni tecniche, a colpo d'occhio colpisce il design: auricolari di nuova forma e più piccoli, una custodia più sottile e una protezione dagli spruzzi d'acqua (IP54) rendono gli in-ear più adatti all'uso all'aperto. Saranno disponibili dal 3 settembre.

Codec Lossless, chip Hi-Res

Per il driver, Sennheiser punta sul collaudato sistema TrueResponse da 7 mm. Viene utilizzato un singolo trasduttore, la cui membrana copre l'intero spettro di frequenze. Ma le tecnologie precedenti finiscono qui. Sennheiser adotta ora il Bluetooth 6.0 per una migliore riconnessione e una minore latenza. Inoltre, il dispositivo supporta Google Fast Pair, MS Swift Pair e Multipoint. Il chip Snapdragon integrato garantisce una profondità di bit fino a 24 bit e una frequenza di campionamento di 96 kHz, ovvero qualità Hi-Res. Sono inclusi anche il codec aptX Lossless e Dolby Atmos. La funzione di head-tracking dovrebbe offrire una maggiore profondità spaziale.

Puoi rimuovere la batteria sia dalla custodia che dagli auricolari.

Fonte: Sennheiser

Anche la cancellazione attiva del rumore è stata rivista. Da un lato, c'è una modalità anti-vento, progettata specificamente per sopprimere i disturbi in caso di forte vento, ad esempio durante le telefonate. Con un totale di sei microfoni, due sensori a conduzione ossea e un filtraggio vocale basato sull'intelligenza artificiale, la propria voce dovrebbe essere separata dai rumori ambientali durante le chiamate.

La batteria dura a lungo ed è sostituibile

Il cambiamento più evidente riguarda le batterie integrate. Sarà possibile rimuovere e sostituire le batterie sia negli auricolari che nella custodia di ricarica con un normale cacciavite. Sennheiser dichiara un'autonomia fino a 40 ore: dodici ore negli auricolari e circa tre ricariche complete nella custodia. È presente anche una funzione di ricarica rapida: otto minuti garantiscono un'altra ora di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C o in modalità wireless secondo lo standard Qi.

Sulla carta, l'aggiornamento sembra notevole. Soprattutto la batteria sostituibile, a patto che una batteria di ricambio sia abbastanza accessibile, rappresenta un vantaggio. Per quanto riguarda le funzioni Hi-Res e Lossless, non bisogna dimenticare che sia lo smartphone che il formato del file musicale devono supportare questi standard.

Immagine di copertina: Sennheiser

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