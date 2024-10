Modifiche a WhatsApp: gestione dei contatti e nomi utente

Un aggiornamento di WhatsApp apporta un'importante modifica al salvataggio e all'accesso ai contatti. Presto ci saranno anche i nomi degli utenti.

WhatsApp in passato si affidava alla rubrica dello smartphone su cui era installato: WhatsApp non aveva un proprio sistema di gestione dei contatti. Ora questa situazione è destinata a cambiare. È inoltre previsto che il numero di telefono non sia più visibile durante la chat.

WhatsApp ottiene la gestione dei contatti

In un blog post, l'azienda ha annunciato che ora è possibile salvare i contatti direttamente su WhatsApp. Questo elimina la necessità di sincronizzare WhatsApp con la tua rubrica telefonica. In precedenza, i contatti aggiunti alla rubrica apparivano poco dopo anche su WhatsApp, anche se la persona non utilizzava WhatsApp. E viceversa: Un nuovo contatto creato in WhatsApp veniva salvato direttamente nella rubrica del telefono.

"Presto" dovrebbe essere possibile aggiungere nuovi contatti anche nella versione web. Questo non è ancora possibile. Se vuoi iniziare una chat nel browser, puoi solo scegliere tra i contatti già memorizzati

La gestione dei contatti in WhatsApp ha i suoi vantaggi. Ad esempio, la tua rubrica rimane ordinata e non viene riempita automaticamente con voci che utilizzi solo su WhatsApp. Questo è interessante anche se utilizzi diversi account WhatsApp su un unico dispositivo. I contatti archiviati nella nuvola di WhatsApp vengono conservati anche se perdi l'accesso al tuo telefono e i suoi contatti vengono archiviati solo localmente sul dispositivo.

Se vuoi continuare a utilizzare la sincronizzazione dei contatti, puoi attivarla per i contatti che desideri. Purtroppo i cambiamenti annunciati non mi sono ancora arrivati, quindi non posso ancora verificarlo personalmente.

Dovresti essere in grado di attivare la sincronizzazione con la tua rubrica telefonica individualmente per ogni contatto.

Fonte: WhatsApp

I contatti sono protetti dall'accesso non autorizzato secondo WhatApp

L'azienda vuole dissipare i dubbi sulla sicurezza dell'archiviazione dei dati dei contatti nel cloud. Afferma che i contatti sul dispositivo sono crittografati. Inoltre, l'accesso ai dati del cloud è possibile solo con il dispositivo collegato al numero di telefono dell'account. Puoi trovare maggiori informazioni qui.

Siccome WhatsApp è un sistema chiuso, non è possibile verificare cosa succede esattamente e se i meccanismi di sicurezza vengono implementati in modo coerente.

I nomi degli utenti dovrebbero sostituire il numero di telefono

Il tuo numero di telefono rimane importante per collegare il tuo dispositivo al tuo account. Tuttavia, non verrà più trasmesso durante la chat. Al contrario, puoi cercare i nomi utente quando aggiungi nuovi contatti. Il tuo numero di telefono non sarà più visualizzato nella chat. Questo è utile quando interagisci con persone che non conosci da vicino e alle quali non vuoi rivelare il tuo numero.