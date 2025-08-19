Novità e trend 23 9

Modalità scura in Windows 11: scompaiono altri punti luminosi

Martin Jud

Microsoft è alla prova di nuovi elementi della modalità scura in Windows 11. Le azioni di file come la copia e l'eliminazione appaiono per la prima volta in un design scuro, ma solo per gli addetti ai lavori e senza un annuncio ufficiale.

La stanza è buia. Copi un file. E all'improvviso: bianco brillante. Benvenuto nella Modalità Scura di Windows com'era prima: un mezzo compromesso, un patchwork visivo. Dopo l'introduzione della Modalità Scura nel 2016, Microsoft sembra finalmente fare sul serio. Tuttavia, non c'è ancora stato un annuncio ufficiale.

La Dark Mode è in arrivo - ma per ora solo per gli insider

L'utente X @phantomofearth ha scoperto nuove finestre di dialogo scure in una build di Windows Insider (26100.5061). Le operazioni di copia, cancellazione e altre operazioni sui file ora risplendono in un'accogliente oscurità. O meglio: non brillano più. Finalmente.

Ma se vuoi vedere tutto questo, devi armeggiare. I nuovi elementi sono nascosti, disattivati e possono essere resi visibili solo con strumenti come ViVeTool. Microsoft stessa rimane in silenzio. Forse per strategia. Forse perché non sa ancora se vuole davvero andare fino in fondo.

Perché è importante - o no

Microsoft ha ampliato la Dark Mode un po' alla volta, ma non è ancora stata implementata completamente. Le finestre di dialogo che sono state scoperte ora sono tra i punti luminosi più evidenti del sistema. Ma non sono gli ultimi. Parti del pannello di controllo, vecchi messaggi di errore e singoli pop-up continuano a brillare. Quindi la strada verso l'oscurità completa non è ancora finita.

I nuovi elementi sono un barlume di speranza. O un'ombra. A seconda di come la si guardi. Forse è l'inizio della fine di Windows. O forse è solo un esperimento che non vedrà mai la luce.

Vuoi vederlo? Allora dovrai vederlo

Se hai installato l'ultima build Insider e disponi dello strumento open source ViveTool, puoi attivare l'oscurità con il seguente comando (apri il terminale come amministratore, poi riavvia):

vivetool /enable /id:45620306,57857165,57994323,48433719,49453572

Se vuoi annullare le modifiche, esegui lo stesso comando con /disable anziché con /enable.

Ma attenzione: questa non è una funzione ufficiale. È una sbirciatina dietro le quinte. Un dialogo oscuro con il sistema operativo. Che potrebbe trasformarsi in un dialogo chiaro con l'imminente aggiornamento autunnale 25H2.

Immagine di copertina: @phantomofearth / x.com

