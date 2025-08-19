Modalità scura in Windows 11: scompaiono altri punti luminosi

Novità e trend
Il nuovo modello di AI di OpenAI è gratuito e funziona sui laptop
di Samuel Buchmann
Microsoft è alla prova di nuovi elementi della modalità scura in Windows 11. Le azioni di file come la copia e l'eliminazione appaiono per la prima volta in un design scuro, ma solo per gli addetti ai lavori e senza un annuncio ufficiale.
La stanza è buia. Copi un file. E all'improvviso: bianco brillante. Benvenuto nella Modalità Scura di Windows com'era prima: un mezzo compromesso, un patchwork visivo. Dopo l'introduzione della Modalità Scura nel 2016, Microsoft sembra finalmente fare sul serio. Tuttavia, non c'è ancora stato un annuncio ufficiale.
L'utente X @phantomofearth ha scoperto nuove finestre di dialogo scure in una build di Windows Insider (26100.5061). Le operazioni di copia, cancellazione e altre operazioni sui file ora risplendono in un'accogliente oscurità. O meglio: non brillano più. Finalmente.
Ma se vuoi vedere tutto questo, devi armeggiare. I nuovi elementi sono nascosti, disattivati e possono essere resi visibili solo con strumenti come ViVeTool. Microsoft stessa rimane in silenzio. Forse per strategia. Forse perché non sa ancora se vuole davvero andare fino in fondo.
Microsoft ha ampliato la Dark Mode un po' alla volta, ma non è ancora stata implementata completamente. Le finestre di dialogo che sono state scoperte ora sono tra i punti luminosi più evidenti del sistema. Ma non sono gli ultimi. Parti del pannello di controllo, vecchi messaggi di errore e singoli pop-up continuano a brillare. Quindi la strada verso l'oscurità completa non è ancora finita.
I nuovi elementi sono un barlume di speranza. O un'ombra. A seconda di come la si guardi. Forse è l'inizio della fine di Windows. O forse è solo un esperimento che non vedrà mai la luce.
Se hai installato l'ultima build Insider e disponi dello strumento open source ViveTool, puoi attivare l'oscurità con il seguente comando (apri il terminale come amministratore, poi riavvia):
vivetool /enable /id:45620306,57857165,57994323,48433719,49453572
Se vuoi annullare le modifiche, esegui lo stesso comando con /disable anziché con /enable.
Ma attenzione: questa non è una funzione ufficiale. È una sbirciatina dietro le quinte. Un dialogo oscuro con il sistema operativo. Che potrebbe trasformarsi in un dialogo chiaro con l'imminente aggiornamento autunnale 25H2.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.