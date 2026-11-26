Novità e trend 8 0

Mio Click: pulsante fidget e animale domestico virtuale online

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 26.11.2026

Dimentica il Tamagotchi così come lo conosci. Con Mio Click non devi nutrire nessuno, non devi pulire nulla e non devi lasciare che nessuno muoia. È un fidget toy che sincronizza i tuoi clic online e anima un piccolo amico pixel sul display.

Esistono gadget che vogliono educarti. Emettono segnali acustici se li trascuri o lasciano morire di fame i loro animali domestici virtuali. Il Mio Click vuole fare l'esatto opposto. Vuole semplicemente che tu faccia clic.

Ogni animale domestico digitale è unico.

Fonte: Generative Goods

Il dispositivo è stato sviluppato da Generative Goods, più precisamente da Erick Calderon. L'idea è nata dal suo bambino di dieci anni, che desiderava un contaclic. Calderon ha collegato senza troppi complimenti un processore, un display e un grande pulsante in un alloggiamento stampato in 3D. Dopo due prototipi falliti, il design era pronto. E ora il Mio Click viene assemblato a mano in Texas e lanciato nel mondo.

Un pulsante, un amico pixel

L'alloggiamento misura 63 × 63 × 20 millimetri e pesa solo 62 grammi. È disponibile in cinque colori (arancione, giallo, blu, bianco e magenta) e sembra un colorato clicker che può entusiasmare anche gli adulti. Sulla parte anteriore domina un grande pulsante rotondo. Se lo premi, il tuo Mio prende vita sul piccolo display a colori.

Il fidget toy è disponibile in cinque colori.

Fonte: Generative Goods

Un Mio è una piccola creatura fatta di pixel. Al primo avvio, esce da un uovo. Che personaggio otterrai è una sorpresa. Sono disponibili diverse famiglie come Squig, Goober o Meatball. Ogni Mio è unico. E a differenza del Tamagotchi, non c'è bisogno di prendersene cura. Non lo nutri, non lo pulisci. Premi semplicemente il pulsante e guardi il tuo Mio saltare, ballare o muoversi. Secondo il produttore, il pulsante meccanico è progettato per 50 milioni di clic. È incluso un cavo USB per ricaricare la batteria integrata.

Classifica online e blockchain

I tuoi clic non rimangono bloccati sul dispositivo. Se tieni premuto il pulsante per cinque secondi, il Mio Click si connette al portale online tramite Wi-Fi a 2,4 GHz. Lì puoi vedere le tue statistiche e confrontarti con gli amici. Nella classifica pubblica "The Yard" competerai contro altri giocatori e, con un po' di fortuna e molti clic, scalerai la classifica.

Classifica online: scala la vetta a suon di clic!

Fonte: Generative Goods

E poi c'è la questione della blockchain. Ogni Mio viene salvato come NFT. Ad ogni sincronizzazione, il numero attuale di clic viene aggiornato nell'NFT. Tuttavia, non è necessario configurare un portafoglio crittografico per questo. La parte tecnica avviene automaticamente in background. Fortunatamente, il Mio Click funziona anche senza Internet. Se sei offline, il dispositivo continua a contare e trasferisce semplicemente i dati alla connessione successiva.

Prezzo e disponibilità

Il Mio Click costa 45 dollari USA. Finora può essere ordinato solo tramite il negozio ufficiale di Generative Goods su mioclick.com. La spedizione all'interno degli Stati Uniti è gratuita. Chi ordina il dispositivo in un altro paese deve considerare, oltre alle spese di spedizione, anche l'IVA all'importazione e i dazi doganali. Il produttore consiglia il dispositivo a partire dai sette anni.

Immagine di copertina: Beni generativi

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo







