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Microsoft porta i giochi originali di Xbox su PC

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 23.7.2026

Microsoft porta i giochi originali di Xbox su PC. Quattro classici sono ora giocabili – e questo è solo l'inizio.

Finora, per giocare ai titoli originali per Xbox sul PC, dovevi ricorrere agli emulatori. Da oggi le cose cambiano. Microsoft rende disponibile la retrocompatibilità ufficiale per i giochi della Xbox originale su PC. Si parte con quattro classici: «Blinx: The Time Sweeper», «Conker: Live and Reloaded», «Crimson Skies: High Road to Revenge» e «Fuzion Frenzy».

I giochi sono inclusi nel Game Pass, ma puoi anche comprarli singolarmente tramite l’app Xbox per Windows. Se li hai già in versione digitale sulla console, ora puoi giocare ai videogiochi sul PC, grazie a Xbox Play Anywhere. Funzionano non solo sui PC, ma anche sui dispositivi portatili Windows come il ROG Ally.

Per un'immagine più nitida, i giochi supportano l'upscaling fino a quattro volte, il V-Sync, il filtro anisotropico e l'anti-aliasing. Nei prossimi mesi dovrebbero essere aggiunti gli obiettivi per questi quattro giochi – una novità assoluta per i titoli della Xbox originale.

Microsoft consiglia quanto segue per un’esperienza ottimale: una scheda grafica AMD Radeon RX 6800S, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti o Intel Arc A770, un processore come l’Intel Core i5-10400 o l’AMD Ryzen 5 3600, 16 gigabyte di RAM e 8 gigabyte di memoria video.

Immagine di copertina: Microsoft

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