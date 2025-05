Novità e trend 21 9

Microsoft interrompe Skype

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 5.5.2025

Dopo quasi 22 anni, Skype sta per finire. Microsoft interromperà ufficialmente il servizio il 5 maggio 2025.

Come Microsoft ha annunciato nel febbraio del 2025, «Skyping» appartiene ormai al passato. Questo nonostante il servizio di messaggistica istantanea abbia conquistato il mondo sotto diversi proprietari a partire dall'agosto 2003. Al suo apice, nei primi anni del 2010, contava oltre 300 milioni di utenti mensili.

Le offerte miliardarie che hanno reso alcune persone ricchissime

Il servizio è stato creato da un team di programmatori estoni per conto di uno sviluppatore danese e uno svedese. Più precisamente, dai fondatori di Skype Technologies, Janus Friis e Niklas Zennström.

Nel 2005, i due sono diventati ricchissimi in un colpo solo: Skype è stata venduta a eBay per 2,6 miliardi di dollari. Quattro anni dopo, il 65 percento delle azioni della società, per un valore di 1,9 miliardi di dollari, è andato al gruppo di investitori Silver Lake Partners. Solo due anni dopo, all'inizio del 2011, Facebook, Google e Microsoft hanno espresso interesse per un'acquisizione. Alla fine Microsoft si aggiudicò l'offerta pagando ben 8,5 miliardi di dollari.

Il declino di Skype è anche l'ascesa di Teams

Oltre al fatto che Skype ha reso alcune persone estremamente ricche, le videochiamate gratuite in particolare sono state una grande rivoluzione per le masse. Ma dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, il vento è cambiato e Skype ha perso gradualmente terreno. La quota di mercato è stata persa a favore di concorrenti esterni come FaceTime, GoogleMeet e Zoom. Dal 2017, anche i concorrenti interni - Microsoft Teams - hanno rubato la scena a Skype. Prima di essere chiuso, Skype contava ancora circa 8,6 milioni di utenti attivi al mese. Microsoft Teams ha raggiunto i 320 milioni di utenti.

In retrospettiva, probabilmente Skype doveva morire per permettere a Teams di diventare grande.

Requiescat in pace, Skype.

Immagine di copertina: Shutterstock

