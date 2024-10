Microsoft ha presentato questi nuovi giochi Xbox all'Xbox Partner Preview

Nel livestream Xbox Partner Preview di ieri, Microsoft ha presentato 15 nuovi giochi per Xbox e PC. I titoli provengono da studi partner come Remedy Entertainment e Sega. Puoi vedere tutti i trailer qui.

Ieri sera Microsoft ha organizzato un livestream di 25 minuti e ha presentato 15 nuovi giochi per Xbox e PC nell'ambito dell'Xbox Partner Preview. I giochi provengono da studi partner di Microsoft. Tra questi, Remedy Entertainment e Sega, ad esempio. L'evento ha offerto alcune sorprese, nuovi gameplay e anteprime mondiali. Se ti sei perso lo spettacolo, ho raccolto qui i relativi trailer. Puoi seguire l'intero spettacolo qui.

"Alan Wake 2: La casa sul lago"

"The Lake House" è la seconda espansione di "Alan Wake 2". Nei panni di un agente del Federal Bureau of Control, esplorerai un mondo intermedio e dovrai scoprire nuovi segreti. Secondo gli sviluppatori, il gioco ti porterà ancora una volta in una storia avvincente con un'atmosfera cupa.

Data: 22 ottobre 2024

Rilasciato per: Xbox Serie X|S

"Animal Well"

Un puzzle platform d'atmosfera con elementi Metroidvania in cui si esplora un mondo misterioso pieno di segreti ed enigmi.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Xbox Serie X|S

"Blindfire"

"Blindfire" è uno sparatutto in prima persona che si svolge interamente al buio. Questo significa che devi affidarti completamente ai tuoi sensi. Puoi usare l'ecolocalizzazione e altri strumenti per trovare i tuoi avversari. Sono necessari una mira precisa e riflessi rapidi.

Data: al momento come Anteprima di gioco

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"Cronos: la nuova alba"

"Cronos: The New Dawn" è un gioco survival horror in terza persona di Bloober Team. È ambientato in due epoche diverse: la Polonia degli anni '80 e una terra desolata futuristica. Il giocatore assume il ruolo di un viaggiatore che agisce come agente di un misterioso collettivo. Esplori le fratture temporali con l'obiettivo di salvare le figure chiave del passato. Secondo gli sviluppatori, il pensiero strategico e le decisioni rapide ti aiuteranno a sfuggire alle bestie.

Data:2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S

"Edens Zero"

Un gioco di ruolo d'azione in terza persona basato sull'omonima serie di manga e anime. Accompagni il protagonista Shiki Granbell e i suoi amici nella loro ricerca della Madre, la leggendaria dea del cosmo.

Data:2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"Eternal Strands"

"Eternal Strands" è un gioco di ruolo di azione e avventura. Combatti in terza persona nei panni di Brynn, una giovane e impavida maga. Puoi usare le tue abilità magiche e un arsenale di armi magiche per combattere contro potenti creature.

Data: Inizio 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"FBC: Firebreak"

"FBC: Firebreak" è uno sparatutto in prima persona cooperativo. Nei panni di un membro di una misteriosa agenzia federale, il Federal Bureau of Control, combatti contro minacce soprannaturali. Per portare a termine la tua missione è necessario il lavoro di squadra.

Data: 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"La leggenda di Baboo"

"The Legend of Baboo" è un affascinante e commovente gioco d'azione e avventura incentrato sul giovane protagonista Sepehr e sul suo cane Baboo. Insieme, dovrai risolvere enigmi e superare sfide pericolose per salvare la tua famiglia dai poteri mistici di un antico male.

Data: 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"Come un drago: Yakuza pirata alle Hawaii"

"Pirate Yakuza in Hawaii" è un nuovo capitolo della serie "Like a Dragon". Assumi il ruolo di Goro Majima. Stupidamente o fortunatamente, hai perso la memoria e ti ritrovi a Rich Island, vicino alle Hawaii, in una vera e propria avventura piratesca.

Data: 21 febbraio 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, Xbox One, PC

"Mistfall Hunter"

"Mistfall Hunter" è un gioco di ruolo di estrazione PvPvE. In un mondo fantasy nordico post-apocalittico dopo il Ragnarök, combatti in terza persona contro mostri e altri giocatori. Diventi un eroe risorto, un cosiddetto Cacciatore di Gylden. Da solo o con un massimo di due alleati, entri nel mondo delle nebbie per raccogliere il sangue di Gylden e altri preziosi bottini. Tuttavia, qui ti aspettano creature pericolose, eroi caduti e persino semidei.

Data: 2025

Realizzato per: Xbox Serie X|S, PC

"Mouse: P.I. For Hire"

"Mouse: P.I. For Hire" è un grintoso sparatutto in prima persona in stile noir, graficamente ispirato ai classici cartoni animati degli anni Trenta. La guerra infuria nelle strade di Mouseberg! Nei panni dell'investigatore di Topolino Jack Pepper, ti trovi proprio nel bel mezzo della guerra. Con un arsenale di armi curiose, da una pistola ad acquaragia a una Mauser, combatti attraverso livelli creati a mano e lascia una scia di giustizia sulla tua strada.

Data: 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S

"Phasmophobia"

Il gioco horror "Phasmophobia" è stato rilasciato per PC nel 2020 ed è uno dei giochi multiplayer più popolari. Da solo o in una squadra di massimo quattro persone, vestirai i panni di un cacciatore di fantasmi per rintracciare e identificare vari fenomeni.

Data: 29 ottobre 2024

Rilasciato per: Xbox Serie X|S

"Subnautica 2"

Ritorna il popolare gioco di sopravvivenza subacquea. Ora puoi anche tuffarti nelle profondità dell'oceano in modalità cooperativa opzionale e scoprire insieme l'affascinante mondo sottomarino.

Data: 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"Wheel World"

"Wheel World" è un gioco di corse in bicicletta open-world. Assumi il ruolo di Kat, una giovane ciclista, e cerca di salvare l'omonimo mondo dal collasso.

Data: Inizio 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC

"Wuchang: Fallen Feathers"

"Wuchang: Fallen Feathers" è un gioco di ruolo d'azione di tipo souls ambientato in un mondo ispirato alla mitologia cinese: nella tarda dinastia Ming nella terra di Shu. Questo è caratterizzato da fazioni in guerra e da una misteriosa malattia. Assumi il ruolo di Wuchang, un esperto guerriero pirata. Oltre a tutti i nemici, dovrai fare i conti con l'amnesia e con il tuo passato.

Data: 2025

Rilasciato per: Xbox Serie X|S, PC