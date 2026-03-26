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Meta e YouTube perdono un'importante causa in tribunale

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

Negli Stati Uniti, una giuria ha condannato due piattaforme di social media a pagare delle multe. Meta e YouTube avevano indotto per negligenza i giovani alla dipendenza. La decisione potrebbe avere conseguenze di vasta portata.

Una giuria di Los Angeles ha ritenuto Meta e Google responsabili del design che crea dipendenza di Instagram e YouTube in un processo storico. La giuria ha concluso che le piattaforme non hanno avvertito adeguatamente i bambini e i giovani dei rischi. Le scelte di design hanno contribuito allo sviluppo di problemi psicologici. La giuria ha concluso che le piattaforme non hanno avvertito adeguatamente i bambini e i giovani dei rischi.

La querelante era una donna di 20 anni che utilizzava Instagram e YouTube fin dall'infanzia. Secondo le sue stesse dichiarazioni, ha sviluppato una dipendenza, accompagnata da depressione, disturbi d'ansia e problemi di immagine corporea. Inizialmente erano state accusate anche TikTok e Snap, ma hanno raggiunto un accordo extragiudiziale prima dell'inizio del processo. Puoi leggere ulteriori informazioni sul caso qui:

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La giuria ha assegnato al querelante un totale di sei milioni di dollari, di cui tre milioni come risarcimento e tre milioni come penalità aggiuntiva per fungere da deterrente. Meta si farà carico del 70% della somma, Google del 30%. Secondo la giuria, le aziende hanno agito con negligenza. Hanno deliberatamente utilizzato funzioni come lo scorrimento infinito e l'autoplay per trattenere gli utenti il più a lungo possibile. Meta e Google respingono la richiesta di risarcimento.

Meta e Google respingono le accuse e hanno annunciato un appello. «La salute mentale dei giovani non può essere attribuita a una singola app», ha dichiarato il portavoce di Meta Francis Brennan a «The Verge». Google contesta la premessa fondamentale della causa: YouTube non è un sito di social media, ma una «piattaforma di streaming costruita in modo responsabile».

Giudizio simile in New Mexico

L'importo della multa sarà probabilmente di scarso interesse per le due società nel singolo caso. Tuttavia, il processo è il primo di oltre 20 processi cosiddetti bellwether sulla dipendenza da social media. Le sentenze hanno dato il via a migliaia di cause simili intentate da famiglie, distretti scolastici e stati. Allo stesso tempo, una giuria del Nuovo Messico ha multato Meta per 375 milioni di dollari in sanzioni civili per aver nascosto e sfruttato i rischi per i bambini.

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Se le cose continueranno così, le cose si faranno scomode per le piattaforme. Potrebbero andare incontro a un disastro simile a quello che hanno vissuto le aziende del tabacco negli anni '90, quando hanno banalizzato i rischi per la salute. Tuttavia, l'ultima parola non è ancora stata detta. Il caso di Los Angeles finirà ora davanti alla Corte d'Appello della California. Non verrà deciso da una giuria, ma da un gruppo di tre giudici. Altre potenziali tappe sono la Corte Suprema della California e infine la Corte Suprema nazionale. Potrebbero passare anni prima che si arrivi a una sentenza definitiva.

Immagine di copertina: Shutterstock

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