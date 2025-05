Novità e trend 33 19

MateBook Fold: il notebook pieghevole di Huawei è spesso solo 7,3 mm

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2025

Con il MateBook Fold, Huawei ha presentato il notebook pieghevole più sottile attualmente disponibile e - non del tutto volontariamente - ha rinunciato a Windows.

Non piegato, il MateBook Fold è sottile 7,3 millimetri. Quando è piegato, misura 14,9 millimetri. Questo lo rende più sottile del ThinkPad X1 Fold, che misura 8,6 e 17,4 millimetri. Da anni i notebook classici sono più sottili quando vengono piegati rispetto al MateBook Fold da 1,16 chilogrammi.

Quaderno pieghevole sottile con HarmonyOS 5

Il touchscreen OLED del MateBook Fold misura complessivamente 18 pollici e ha una risoluzione di 3296 × 2472 pixel. Con 1600 nit, è relativamente luminoso. Con una tastiera esterna, può essere utilizzato come un grande display in formato orizzontale grazie al supporto integrato. In modalità laptop classica, si divide in due schermi da 13 pollici, con una tastiera digitale comprensiva di touchpad che compare su quello inferiore.

Huawei offre anche una tastiera esterna coordinata per il MateBook Fold.

Fonte: Huawei

Huawei installa nel MateBook Fold fino a 32 gigabyte di RAM e fino a due terabyte di spazio di archiviazione SSD. Tuttavia, il produttore non dice nulla sul chipset utilizzato. A causa dell'inasprimento delle sanzioni statunitensi, Huawei non ha più accesso ai processori di Intel e AMD. Ciò significa che probabilmente verrà utilizzato un chip Kirin di produzione propria.

Un supporto è integrato sul retro del MateBook Fold.

Fonte: Huawei

Le sanzioni statunitensi significano anche che Huawei non ha più accesso a Windows da marzo. Tuttavia, questo non è una sorpresa. Ecco perché il produttore sta installando HarmonyOS 5 sul MateBook Fold. È la prima volta che il sistema operativo viene utilizzato su un notebook, ma è già stato utilizzato sui tablet Huawei per anni.

Il MateBook Fold esegue HarmonyOS 5 invece di Windows 11.

Fonte: Huawei

In passato, Huawei ha venduto i suoi notebook in Europa. Tuttavia, la mancanza di accesso a Windows riduce le probabilità che Huawei lanci il MateBook Fold al di fuori della Cina. Il notebook pieghevole costa 23.999 yuan. Si tratta dell'equivalente - senza costi di importazione, dazi doganali o tasse - di circa 2800 franchi o poco meno di 3000 euro.

Immagine di copertina: Huawei

