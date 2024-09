Marques Brownlee viene criticato duramente per l'applicazione di carta da parati

Con "Panels", lo youtuber Marques Brownlee vuole vendere sfondi per un sacco di soldi. Il suo concetto ricorda l'abbonamento a Jamba degli anni '90 e gli sta dando fastidio.

Il noto youtuber tecnologico Marques Brownlee (MKBHD) ha pubblicato un'applicazione per sfondi chiamata "Panels". La Community non l'ha presa bene. La versione gratuita contiene molti annunci pubblicitari e l'abbonamento premium costa ben 49,99 dollari all'anno - o 11,99 dollari al mese. L'app inoltre richiede l'accesso alla posizione GPS e ad altri dati dell'utente.

L'app Panels è disponibile per iOS e Android e contiene sfondi di vari artisti. Molti di loro fanno parte del team di YouTube di Marques Brownlee.

Brownlee aveva presentato per la prima volta "Panels" nella sua recensione dell'iPhone 16. Contiene sfondi di artisti che, secondo MKBHD, ricevono il 50% dei ricavi per il loro lavoro. Il denaro sarà generato in parte dagli abbonamenti e in parte dalla pubblicità. Nella versione gratuita, le immagini possono essere scaricate solo in bassa risoluzione e solo dopo aver visto una pubblicità di trenta secondi. Inizialmente, c'erano anche due pubblicità obbligatorie.

Le colonne dei commenti ai video di MKBHD non sono più piene di opinioni sul contenuto reale, ma di critiche e cattiverie:

Marques Brownlee ha risposto con un post su X. Ha detto che avrebbe risolto i problemi di privacy. Sui prezzi ha scritto: "Ti capisco. È una nostra sfida personale creare valore per la versione premium. Ridurrò anche la frequenza della pubblicità nella versione gratuita".

Interessi finanziari vs. credibilità

"Panels" non è il primo prodotto commerciale dello youtuber. Egli vende già abbigliamento, bottiglie per bere, tappetini per il mouse e persino candele profumate e guinzagli per cani. Il suo logo è anche impresso sulle edizioni MKBHD del "Ridge Wallet". Insieme ad Atom, ha lanciato le sue sneakers, che non hanno avuto successo ovunque.

La monetizzazione di marchi noti su YouTube è molto diffusa. Il "merch" è un pilastro finanziario per molti canali, oltre agli sponsor diretti e alla quota di entrate pubblicitarie che ricevono da Google. I creatori che si dedicano alla prova dei prodotti e si commercializzano come fonte indipendente di informazioni si muovono sul filo del rasoio: la loro risorsa più importante è un'immagine credibile. Se i fan hanno l'impressione di essere stati derubati, diventeranno rapidamente degli haters.