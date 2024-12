Manipolazione elettorale con TikTok? L'UE apre un'indagine

In seguito alle accuse di manipolazione durante le elezioni in Romania, l'UE ha avviato un'indagine su TikTok. L'attenzione è rivolta ai contenuti manipolativi in relazione alle elezioni. Le prove indicano presumibilmente un'interferenza esterna.

La Commissione UE sta avviando un'indagine sull'app TikTok. L'obiettivo principale è capire se e in che misura TikTok modera la pubblicità politica e i contenuti politici a pagamento. L'autorità vuole anche esaminare più da vicino gli algoritmi di raccomandazione di TikTok, come ha annunciato martedì.

TikTok ha violato il Digital Services Act?

Le piattaforme come TikTok sono obbligate a prendere provvedimenti efficaci e rapidi contro i contenuti illegali online. In caso contrario, potrebbero incorrere in pesanti sanzioni. L'UE sta attualmente indagando per verificare se TikTok stia adottando misure sufficienti contro tali rischi. Ciò fa seguito alle indicazioni di possibili interferenze da parte di attori stranieri nelle elezioni presidenziali rumene.

TikTok respinge le accuse

L'azienda cinese nega tutte le accuse. Secondo un portavoce, TikTok ha garantito l'integrità della piattaforma in oltre 150 elezioni in tutto il mondo. La piattaforma non accetta pubblicità politica a pagamento e rimuove attivamente i contenuti che violano le linee guida sulla disinformazione, l'incitamento all'odio o le molestie. TikTok ha inoltre sottolineato la sua disponibilità a collaborare con la Commissione Europea e con altre autorità.

Accuse dalla Romania

In Romania, il Consiglio Supremo di Difesa (CSAT) ha accusato TikTok di non aver identificato il politico filorusso Calin Georgescu come tale durante la campagna elettorale. Georgescu, che ha fatto campagna elettorale principalmente su TikTok, è arrivato primo al primo turno delle elezioni presidenziali.

Calin Georgescu è uscito vincitore, ma le elezioni saranno ripetute.

Fonte: Shutterstock

In seguito all'annullamento delle elezioni da parte della Corte Costituzionale, l'intero processo elettorale sarà ripetuto, ma non è ancora stata fissata una nuova data. La procura rumena sta inoltre indagando sui metodi della campagna elettorale di Georgescu su TikTok

Indagini e conservazione dei dati

Nel procedimento in corso, la commissione sta raccogliendo ulteriori prove, anche attraverso interviste. Finora si sta indagando solo su un sospetto e non si è ancora giunti a un risultato. All'inizio di dicembre, l'autorità aveva già ordinato a TikTok di congelare tutti i dati relativi a possibili rischi sistemici per le elezioni nell'UE e di conservarli fino al 2025. Questa istruzione si basava su indicazioni di possibili interferenze da parte di un altro stato.