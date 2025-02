Novità e trend 10 2

"L'ultimo samurai in piedi": Netflix mescola "Gioco di calamari" e "Shōgun"

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 14.2.2025

L'epopea storica incontra il thriller di sopravvivenza: in "Last Samurai Standing" di Netflix, 292 guerrieri impoveriti combattono per 100 miliardi di yen. È stata rilasciata la prima immagine.

Il tempo dei samurai sta per finire, ma per 292 guerrieri sta per iniziare la competizione più sanguinosa della loro vita. "Last Samurai Standing", la prossima serie di Netflix, manda gli spadaccini impoveriti in una corsa mortale per 100 miliardi di yen (circa 626 milioni di euro).

La prima immagine è stata rilasciata e ci permette di vedere la prima immagine di un samurai che si è aggiudicato il titolo di "Last Samurai Standing".

È stata rilasciata la prima immagine che ci permette di vedere il protagonista, il coreografo di combattimenti e il produttore Jun'ichi Okada. Okada interpreta Shujiro Saga, un samurai, e l'immagine lo mostra davanti a un tempio di legno circondato da altri guerrieri. È ancora tranquillo, ma probabilmente non per molto tempo.

Battaglia royale tra samurai nell'era Meiji

La serie è basata sul romanzo "Ikusagami" di Shogo Imamura, che è stato anche adattato come manga dal 2022.

La storia inizia alla fine del XIX secolo, dopo il periodo Edo, quando il Giappone era ancora governato da uno shōgunato, un regime militare. A quel tempo, l'imperatore aveva un ruolo più che altro cerimoniale. Alla fine, lo shōgunato terminò con la Restaurazione Meiji nel 1868, quando i samurai, un tempo onorati, furono privati del loro status privilegiato, il potere politico tornò all'imperatore Meiji e il Giappone iniziò a modernizzarsi e ad aprirsi all'Occidente.

"Quando le persone pensano ai samurai, immaginano un'epoca molto affascinante della storia giapponese", spiega Kaata Sakamoto, responsabile dei contenuti di Netflix in Giappone. "Ma molte persone non se ne rendono conto: Verso la fine del periodo Edo, i samurai persero il loro fascino e il loro potere. 'Last Samurai Standing' racconta cosa succede quando i migliori e più forti guerrieri del Giappone diventano improvvisamente persone comuni e devono lottare per la sopravvivenza."

Il principio è semplice: i samurai devono essere in grado di combattere per la loro sopravvivenza.

Il principio è semplice: ogni combattente riceve un ciondolo di legno che difende con la propria vita. Chi perde il ciondolo viene eliminato per sempre. Solo chi arriva a Tokyo vivo con il ciondolo catturato può portare a casa il premio in denaro.

In altre parole, una battaglia reale. O in breve: "Shōgun" incontra "Squid Game".

Recensione «Shōgun»: l'highlight dell'anno, già dopo solo due episodi di Luca Fontana

Il guerriero Shujiro (Okada), sopraffatto dai nuovi tempi, cerca di ottenere denaro per la moglie e la figlia malate. Per garantire la loro sopravvivenza, ha solo un'opzione disperata: un gioco mortale al Tempio Tenryuji di Kyoto. Lì intraprende una battaglia che non riguarda solo il denaro, ma anche l'onore e la nuda sopravvivenza.

"Last Samurai Standing" inizia a novembre 2025

Oltre a Jun'ichi Okada, il cast comprende anche Riho Yoshioka, Kaya Kiyohara, Hiroshi Tamaki e Takayuki Yamada. Essi incarnano samurai, maestri di spada ed ex ninja o shinobi, ognuno con la propria motivazione e il proprio stile di combattimento.

Un cast ricco di star giapponesi.

Fonte: Netflix

Netflix conferma l'uscita per il novembre 2025, ma mantiene il riserbo su ulteriori dettagli. Non si sa ancora quanti episodi siano previsti o se sia in programma un sequel. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che "Last Samurai Standing" fa parte della crescente attenzione di Netflix per le produzioni giapponesi, una tendenza che sta prendendo piede dopo il successo di "Alice in Borderland".

Il mix di dramma storico, thriller di sopravvivenza e azione con combattimenti a colpi di spada farà sicuramente scalpore. Chiunque non ne abbia abbastanza di storie di samurai dopo "Shōgun" o riesca a immaginare "Squid Game" con katana e kimono dovrebbe quindi prendere nota di novembre.

Immagine di copertina: "Shōgun" / Disney+

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo