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L'ultimo gadget da collezione di Kodak: lo SlideTag

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 23.11.2026

Il Kodak SlideTag combina un display a colori E-Ink con una funzione di localizzazione Bluetooth in un portachiavi. Poiché si trova in una blind box, però, non sai quale design riceverai.

Il produttore Reto Production ha già combinato con successo portachiavi con il marchio fotografico Kodak. Dopo il grande successo della fotocamera portachiavi Charmera, andata esaurita in breve tempo, il produttore lancia ora sul mercato uno smart tag.

Il tocco di classe: Reto Production vende i portachiavi in scatole a sorpresa, le cosiddette blind box. Quindi, scoprirai quale design hai acquistato solo dopo aver aperto la confezione. I design si differenziano per i vari colori e motivi della cornice.

Cosa c'è sotto il display E-Ink

Lo SlideTag imita il design di una diapositiva da 35 mm e pesa poco meno di 17 grammi. All'interno della scocca di 3,9 × 4,6 × 0,8 centimetri, il produttore ha inserito un display a colori E-Ink da 1,54 pollici. Il tag può memorizzare fino a dodici immagini.

Il tracker Bluetooth punta allo stile retrò.

Fonte: Kodak

Grazie alla localizzazione Bluetooth, puoi trovare il tag – e ciò a cui è attaccato – tramite la rete "Dov'è" di Apple o il Google Find Hub. Tuttavia, manca la tecnologia a banda ultralarga (UWB) utilizzata dai due giganti tecnologici. La localizzazione avviene solo tramite Bluetooth. Questo ha una portata di soli 30 metri e non indica la direzione.

Per questo motivo, a breve distanza, un segnale acustico di 75 decibel (dB) aiuta nella ricerca. Premendo cinque volte il tasto sul retro, si disattiva la localizzazione.

Visualizza foto, liste e codici QR

Puoi caricare una dozzina di foto sullo SlideTag tramite Bluetooth 5.4 e l'app "Kodak Memory Link" per iOS e Android. La presentazione sul display E-Ink cambia immagine una volta al giorno. Premendo due volte il tasto sul retro, puoi passare manualmente alla foto successiva.

Tramite l'app puoi personalizzare il display E-Ink secondo i tuoi desideri.

Fonte: Kodak

Oltre alle foto, tramite l'app puoi caricare altro sul portachiavi: un codice QR per un link a scelta, un calendario, un timer per il conto alla rovescia o un'etichetta con il nome. Con adesivi e filtri puoi ravvivare la visualizzazione direttamente nell'app.

L'energia necessaria è fornita da una batteria a bottone CR2032 sostituibile. Secondo il produttore, dura fino a un anno. Anche con la batteria scarica, le immagini caricate rimangono memorizzate. Grazie alla tecnologia E-Ink, il portachiavi non consuma energia per un'immagine statica e la mostra quindi in modo permanente.

Prezzo e disponibilità

Lo SlideTag costa circa 35 dollari (30 euro) ed è disponibile dal 22 novembre 2026 nel negozio online Kodak. Viene spedito anche in Europa tramite Amazon, ma non agli indirizzi svizzeri.

Nella scatola si trova un portachiavi casuale in uno degli otto design retrò, insieme a un anello portachiavi, un poster, una cornice per diapositive e una mini striscia di pellicola. Inoltre, esiste una nona edizione speciale segreta con finitura metallizzata. Se desideri tutti gli otto design regolari insieme senza l'effetto sorpresa, il pacchetto costa 280 dollari (241 euro).

Chissà come sarà l'edizione segreta?

Fonte: Kodak

Immagine di copertina: Kodak

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