Novità e trend
L'UE estende in modo significativo l'obbligo dell'USB-C

Florian Bodoky
17.10.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Dal 2028, tutti gli alimentatori esterni nell'UE dovranno utilizzare l'USB-C, con cavi staccabili e una maggiore efficienza energetica per ridurre i rifiuti elettronici.

Solo cavi separati

Diverse migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici in meno - all'anno

La nuova normativa fa parte di un pacchetto di misure più ampio noto come «Common Charger». L'UE ha già stabilito lo standard USB-C per molti dispositivi mobili a partire dalla fine del 2024. L'UE sta ora estendendo il regolamento, che dovrebbe rendere più facile l'utilizzo dei dispositivi nella vita di tutti i giorni.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e sarà applicabile dopo un periodo di transizione di tre anni.

Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu. 

Informatica
