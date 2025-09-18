Novità e trend 69 17

Logitech Pro X2 Superstrike: mouse da gioco con trigger aptico e 8000 Hz

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 18.9.2025

Con il Pro X2 Superstrike, Logitech punta sul controllo aptico e su una frequenza di campionamento wireless di 8000 Hz. Resta da vedere se quest'ultima porta vantaggi evidenti nell'uso quotidiano: tecnicamente, il mouse può essere configurato con una precisione fuori dal comune.

Logitech presenta il Pro X2 Superstrike, un mouse che non vuole solo velocità. Vuole dare un feedback, e tu puoi sentirlo. Il nuovo Haptic Inductive Trigger System si basa su un meccanismo magnetico-induttivo e simula la sensazione di un clic analogico, con resistenza e punto di ripristino regolabili. Se vuoi, puoi regolare il comportamento fino all'ultimo dettaglio utilizzando il software G-HUB.

La Pro X2 Superstrike è più o meno una Pro X Superlight avanzata con un sistema di scatto configurabile.

Fonte: Logitech

La forma rimane familiare: con 11,84 × 6,12 × 3,86 cm e appena 63 g, corrisponde all'alloggiamento del Pro X Superlight - solo con un comportamento di clic controllabile.

Tecnicamente, il mouse è all'altezza della concorrenza - e oltre:

Sensore: Hero 2 con 100-44.000 DPI

Accelerazione: fino a 88 G

Velocità: fino a 888 IPS

Tasso di polling: wireless via Lightspeed (2,4 GHz) fino a 8000 Hz (0,125 ms), via cavo 1000 Hz (1 ms)

Durata della batteria: fino a 90 ore

Prezzo: 179,99 euro

La Pro X2 Superstrike non è una novità radicale, ma un aggiornamento ben studiato e con carne al fuoco. Logitech non si concentra sugli effetti visivi, ma sulla precisione aptica. Se giochi a livello agonistico e vuoi controllare i tuoi clic anziché limitarti a contarli, questo è uno strumento di carattere. Non è un mouse per tutti, ma forse è un'affermazione per chi sa cosa sta facendo. Logitech prevede il lancio sul mercato per l'inizio del 2026, ma la data esatta non è ancora stata fissata.

Immagine di copertina: Logitech

