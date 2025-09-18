Logitech Pro X2 Superstrike: mouse da gioco con trigger aptico e 8000 Hz

Novità e trend
Ecco come l'aspirapolvere Dreame sale abilmente le scale
di Lorenz Keller
Con il Pro X2 Superstrike, Logitech punta sul controllo aptico e su una frequenza di campionamento wireless di 8000 Hz. Resta da vedere se quest'ultima porta vantaggi evidenti nell'uso quotidiano: tecnicamente, il mouse può essere configurato con una precisione fuori dal comune.
Logitech presenta il Pro X2 Superstrike, un mouse che non vuole solo velocità. Vuole dare un feedback, e tu puoi sentirlo. Il nuovo Haptic Inductive Trigger System si basa su un meccanismo magnetico-induttivo e simula la sensazione di un clic analogico, con resistenza e punto di ripristino regolabili. Se vuoi, puoi regolare il comportamento fino all'ultimo dettaglio utilizzando il software G-HUB.
La forma rimane familiare: con 11,84 × 6,12 × 3,86 cm e appena 63 g, corrisponde all'alloggiamento del Pro X Superlight - solo con un comportamento di clic controllabile.
Tecnicamente, il mouse è all'altezza della concorrenza - e oltre:
La Pro X2 Superstrike non è una novità radicale, ma un aggiornamento ben studiato e con carne al fuoco. Logitech non si concentra sugli effetti visivi, ma sulla precisione aptica. Se giochi a livello agonistico e vuoi controllare i tuoi clic anziché limitarti a contarli, questo è uno strumento di carattere. Non è un mouse per tutti, ma forse è un'affermazione per chi sa cosa sta facendo. Logitech prevede il lancio sul mercato per l'inizio del 2026, ma la data esatta non è ancora stata fissata.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti