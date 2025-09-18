Logitech
Novità e trend
6917

Logitech Pro X2 Superstrike: mouse da gioco con trigger aptico e 8000 Hz

Martin Jud
18.9.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Con il Pro X2 Superstrike, Logitech punta sul controllo aptico e su una frequenza di campionamento wireless di 8000 Hz. Resta da vedere se quest'ultima porta vantaggi evidenti nell'uso quotidiano: tecnicamente, il mouse può essere configurato con una precisione fuori dal comune.

Logitech presenta il Pro X2 Superstrike, un mouse che non vuole solo velocità. Vuole dare un feedback, e tu puoi sentirlo. Il nuovo Haptic Inductive Trigger System si basa su un meccanismo magnetico-induttivo e simula la sensazione di un clic analogico, con resistenza e punto di ripristino regolabili. Se vuoi, puoi regolare il comportamento fino all'ultimo dettaglio utilizzando il software G-HUB.

La Pro X2 Superstrike è più o meno una Pro X Superlight avanzata con un sistema di scatto configurabile.
La Pro X2 Superstrike è più o meno una Pro X Superlight avanzata con un sistema di scatto configurabile.
Fonte: Logitech

La forma rimane familiare: con 11,84 × 6,12 × 3,86 cm e appena 63 g, corrisponde all'alloggiamento del Pro X Superlight - solo con un comportamento di clic controllabile.

Tecnicamente, il mouse è all'altezza della concorrenza - e oltre:

  • Sensore: Hero 2 con 100-44.000 DPI
  • Accelerazione: fino a 88 G
  • Velocità: fino a 888 IPS
  • Tasso di polling: wireless via Lightspeed (2,4 GHz) fino a 8000 Hz (0,125 ms), via cavo 1000 Hz (1 ms)
  • Durata della batteria: fino a 90 ore
  • Prezzo: 179,99 euro

La Pro X2 Superstrike non è una novità radicale, ma un aggiornamento ben studiato e con carne al fuoco. Logitech non si concentra sugli effetti visivi, ma sulla precisione aptica. Se giochi a livello agonistico e vuoi controllare i tuoi clic anziché limitarti a contarli, questo è uno strumento di carattere. Non è un mouse per tutti, ma forse è un'affermazione per chi sa cosa sta facendo. Logitech prevede il lancio sul mercato per l'inizio del 2026, ma la data esatta non è ancora stata fissata.

Immagine di copertina: Logitech

A 69 persone piace questo articolo

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.

Informatica
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Videogiochi
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Periferia
Segui gli argomenti e ricevi gli aggiornamenti settimanali relativi ai tuoi interessi.
Novità e trend

Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.

Visualizza tutti

Potrebbero interessarti anche questi articoli

  • Novità e trend

    Ecco come l'aspirapolvere Dreame sale abilmente le scale

    di Lorenz Keller

  • Novità e trend

    T-Rex 3 Pro: l'orologio sportivo di Amazfit per usi estremi

    di Lorenz Keller

  • Novità e trend

    Nuove basi per ruote per simulatori di corse professionali da Moza

    di Simon Balissat

17 commenti

Avatar
later