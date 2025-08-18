Novità e trend 25 8

Lo youtuber costruisce un sistema sotterraneo per i suoi gatti

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 18.8.2025

Alcune persone fanno di tutto per i loro animali domestici. Tra questi c'è lo youtuber "Xing's World", che ha costruito un sistema sotterraneo per i suoi gatti.

Invece di «Mind the gap!», la casa dei gatti dello youtuber cinese Xing's World «MInd the cat». Ha trascorso quattro mesi a costruire un sistema sotterraneo per i suoi amici pelosi. Nel video racconta che all'inizio aveva due preoccupazioni principali: come far aprire contemporaneamente le porte dei treni e dei binari e come far funzionare la mini scala mobile. La prova del nove sta nel mangiare e quindi si è messo al lavoro. Come puoi vedere nel video, non ha risparmiato gli sforzi per realizzare il suo progetto.

Oltre alle sfide tecniche, anche lavorare in uno spazio ristretto sembra essere stata una sfida. Xing's World ha affrontato il progetto su richiesta dei suoi follower. Due anni fa ha costruito una casa in miniatura per i suoi animali domestici e il suo canale YouTube è dedicato esclusivamente a questo. Nella casa progetta diverse attrazioni per i suoi animali domestici. Gradualmente sta aggiungendo altre stanze: da un garage a un centro commerciale e a una spa, ha già creato parecchie cose. Per uno dei suoi progetti, ha costruito in 48 ore 100 rifugi per gatti randagi nel suo quartiere. Il mio preferito, però, è l'isola delle vacanze per gatti:

Sono particolarmente colpito dall'esperienza che Xing's World mette nei suoi progetti. Cosa ne pensi, sono utili o inutili?

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Il mondo di Xing

